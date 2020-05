A Fold Apart, offert depuis la mi-avril sur Apple Arcade, Nintendo Switch et Steam, est la première œuvre du studio Lightning Rod Games, un des bébés de l’incubateur montréalais Execution Labs.

Il y a un peu de Montréal dans l’adorable jeu A Fold Apart, offert depuis la mi-avril sur Apple Arcade, Nintendo Switch et Steam.

Karim Benessaieh

La Presse

A Fold Apart

Cette petite perle très poétique, où il faut réunir deux amis issus d’univers différents en pliant le fond d’écran comme une feuille, a été lentement mûrie depuis 2015 par le studio torontois Lightning Rod Games, un des bébés de l’incubateur montréalais Execution Labs. « Cette idée de plier et déplier le décor, c’est une mécanique de jeu comme on n’en avait jamais vu, nous avons bien pris notre temps pour être sûrs d’obtenir ce dont on rêvait », explique en entrevue Mark Laframboise, concepteur de jeu et cofondateur du studio.

>> Consultez le site de A Fold Apart (en anglais)

Télédentiste

Un tout nouveau service gratuit de téléconsultation, par téléphone, clavardage ou vidéoconférence, vient de faire son apparition au Québec. Allodent, comme son nom l’indique, vous met en contact en 15 minutes avec un dentiste bénévole qui pourra établir un diagnostic, prescrire des antibiotiques ou vous exhorter à voir un collègue dans une clinique d’urgence. C’est le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada, Dentalcorp, qui est derrière l’initiative. « Ce n’est plaisant pour personne de se réveiller un matin avec un mal de dents alors que presque toutes les cliniques sont fermées, dit Joe Spagnuolo, vice-président opérations chez Dentalcorp. Notre objectif est d’aider le plus de gens possible et d’éviter qu’ils aillent dans les hôpitaux. »

IMAGE FOURNIE PAR DENTALCORP Allodent vous met en contact en 15 minutes avec un dentiste bénévole qui pourra établir un diagnostic, prescrire des antibiotiques ou vous exhorter à voir un collègue dans une clinique d’urgence.

>> Consultez le site d’Allodent

Assassin’s Creed Valhalla

Les amateurs d’Assassin’s Creed ont eu droit jeudi aux premières images du prochain épisode, Valhalla, dirigé par Ubisoft Montréal et dont la sortie est prévue fin 2020. On y personnifie Eivor, un homme ou une femme selon le choix du joueur, un Viking qui envahit l’Angleterre du IXe siècle. Les images annoncent un jeu plus sanglant que jamais, avec un « tout nouveau système de combat viscéral qui vous permettra de frapper, démembrer et décapiter vos adversaires », mais Ubisoft promet également une mécanique plus subtile basée sur des alliances et la croissance de votre clan. À noter : le jeu sera lancé sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, mais également sur les nouvelles versions des consoles.