Vous croyez que votre iPhone, votre Mac ou votre appareil photo est irrécupérable ?

Karim Benessaieh

La Presse

Ce n’est probablement pas l’opinion des deux fondateurs d’iPhoenix, Jonathan Beleteau et Cédrick Guilbert, qui ont ouvert en septembre dernier un atelier au 1211, Jean-Talon Est. Par souci écologique, ces réparateurs d’expérience se sont donné la mission de ressusciter des appareils condamnés aux poubelles. « Cédrick et moi, on réparait des téléphones cellulaires dans notre ancien emploi et on s’est rendu compte de tout ce qui était jeté à cause d’un problème de carte mère soi-disant irréparable, des bacs entiers, dit M. Beleteau. Il suffit pourtant d’avoir les connaissances. » À l’aide de microscopes et avec beaucoup de patience, il estime qu’il redonne vie à 90 % des appareils – surtout Apple – que les clients lui apportent. Les autres sont démontés et leurs composantes récupérées.

La PS5 dévoilée

Finie l’attente pour le téléchargement de niveaux dans un jeu, a promis Sony cette semaine à l’occasion d’une téléconférence sur les détails techniques de sa prochaine console, la PS5, dont la sortie est prévue à la fin de 2020. Grâce à une capacité de calcul de 10,28 téraflops et ses 16 Go de RAM, mais surtout parce que la nouvelle console sera équipée d’un disque dur SSD de 826 Go capable de prouesses qui feront rêver tous les joueurs vidéo. Là où la PS4 prend 20 secondes pour transférer 1 Go de données de son disque HDD, la PS5 grappillera 2 Go… en 0,27 seconde, soit 148 fois plus vite. Il s’agit d’une révolution pour les concepteurs de jeux vidéo, qui devaient entrecouper leurs œuvres de transitions.

Nuages en panne

Joueurs en ligne, ce n’est pas seulement votre console qui est touchée : tous les réseaux, de Nintendo à PlayStation Network en passant par Xbox Live, ont eu des difficultés à gérer la hausse de demandes depuis une semaine. Nous avons notamment constaté lundi qu’il était impossible de s’enregistrer sur Xbox et que l’eShop de Nintendo ne voulait plus rien savoir mercredi. Les pannes touchent évidemment l’ensemble du réseau internet, et le service Downdetector est une source inépuisable d’information sur les plus récentes interruptions de service, avec cartes géographiques et graphiques à l’appui. Jeudi matin, par exemple, on répertoriait une cinquantaine de pannes, de Call of Duty à Amazon en passant par Reddit et Teams.