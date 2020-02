Hors de prix et lourds il y a à peine deux ans, les projecteurs laser sont maintenant accessibles au consommateur avec le nouvel EF-100W d’Epson.

Hors de prix et massifs il y a à peine deux ans, les projecteurs laser sont maintenant accessibles au consommateur avec le nouvel EF-100W avec Android TV d’Epson. Ce « premier projecteur laser portable » est silencieux, intègre toutes les applications d’écoute en continu et projette une belle image pouvant atteindre en théorie 4 mètres de diagonale. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il remplace votre télé 4K : il n’en a ni la résolution ni la luminosité.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Comme nous le promet Epson, l’EF-100W est un modèle compact, pesant à peine 2,7 kg, avec une surface de 22 cm sur 23 cm pour une hauteur d’à peine 9 cm. Nous pouvons confirmer qu’il se transporte bien dans un sac à dos et prend peu de place sur la table du salon.

La première surprise, c’est le bruit très discret qu’émet ce projecteur quand on l’allume. C’est tout le charme de sa technologie d’éclairage laser, qui émet beaucoup moins de chaleur qu’une lampe traditionnelle, et a donc moins besoin de ventilation.

Dans le cas de l’EF-100W, le laser a une brillance de 2000 lumens, ce qui permet d’obtenir une image satisfaisante même dans un environnement légèrement éclairé. Sa résolution est de 1280 pixels sur 800, donc HD, mais pas FullHD.

Notre verdict : pour une image projetée pas trop grande, disons jusqu’à deux mètres, nous avons obtenu des couleurs bien riches et un contraste remarquable. Le laser a notamment la capacité de bien ciseler l’image et d’éviter la saturation des couleurs.

L’autre intérêt reconnu du laser, que nous n’avons évidemment pas testé, c’est la longévité exceptionnelle de la cellule lumineuse, jusqu’à 20 000 heures, alors que les lampes se limitent à environ 5000 heures.

Voilà pour les caractéristiques techniques. Ce qui est bien plus amusant, c’est que l’EF-100W est livré avec une Android TV, une clé HDMI qu’on place dans un compartiment du projecteur. Une fois le tout installé, on peut choisir parmi les milliers d’applications du Google Play Store dès qu’on allume le projecteur. Celles qui figurent sur une télé intelligente y sont toutes : Netflix, Tablo, NHL, Plex, Spotify, YouTube.

PHOTO FOURNIE PAR EPSON L’EF-100W est un modèle compact, pesant à peine 2,7 kg, avec une surface de 22 cm sur 23 cm pour une hauteur d’à peine 9 cm.

Bien sûr, nous aurions pu brancher sur l’entrée HDMI du projecteur un téléphone, une Apple TV ou une clé Roku qui auraient fait le même travail. Mais on apprécie que l’Android TV soit déjà intégrée et invisible, sans fils qui dépassent.

L’EF-100W vient avec un haut-parleur de 5 W qui fait un travail honnête. Une sortie 3,5 mm vous permet cependant de brancher des écouteurs ou un système de son plus conséquent. Surtout, on peut connecter son projecteur à une barre de son ou à un haut-parleur Bluetooth – un Echo Studio, dans notre cas. La connexion que nous avons obtenue sans bogue était fiable et le projecteur s’est reconnecté à notre Echo Studio chaque fois que nous l’allumions. Un bon point.

Côté design, un petit support sous le projecteur permet de régler son angle de projection. Encore mieux, jusqu’à un certain angle, l’EF-100W corrige lui-même la distorsion de l’image projetée.

On aime moins

À 2000 lumens, nous avons trouvé la luminosité de ce projecteur nettement insuffisante pour projeter de grandes images. Nous ne disposions pas d’une pièce assez grande pour obtenir une projection de 4 m de diagonale, mais nous avons constaté qu’au-delà de 2 m, la qualité était peu convaincante.

L’interface Android TV n’est pas la plus conviviale. Tout y est, on finit par dénicher l’application ou le paramètre recherché, mais ce n’est pas très intuitif.

Nous l’avons mentionné, mais l’EF-100W n’est pas FullHD, encore moins 4 K.

Une fois la clé HDMI pour l’Android TV branchée, vous n’avez plus d’entrée HDMI disponible. Une entrée supplémentaire aurait été bienvenue.

Un projecteur laser comme celui-là, même portable, demeure plus coûteux que ses concurrents. À 1299,99 $, c’est cher.

On achète ?

L’EF-100W a deux caractéristiques qui définissent son utilisateur : on peut le transporter facilement et la durée de vie de sa diode est supérieure. Autrement dit, le consommateur qui en fait une utilisation assez intense et a besoin de le déplacer y trouvera son compte.

Pour le commun des mortels qui veut se faire un petit cinéma maison ou projeter de temps à autre un film dans la cour ou au chalet, ça ne nous semble pas un choix optimal : il en existe de moins coûteux. Même chose pour celui qui espère qu’un tel projecteur puisse remplacer une bonne télé 4K ; il risque d’être déçu.

EF-100W avec Android TV

Fabricant : Epson

Prix : 1299,99 $ (en ligne sur epson.ca)

Note : 4 sur 5