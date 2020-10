Côté caméras, on a équipé le Galaxy Note 20 Ultra 5G du nec plus ultra, avec trois objectifs à l’arrière : un grand-angle pouvant aller jusqu’è 108 MP, un téléobjectif optique x5, x50 en mode hybride de 12 MP et un très-grand-angle de 12 MP.

Écran d’une incroyable luminosité, mémoire à rendre jaloux votre portable, zoom et caméras qui en font le meilleur appareil photo sur Android, le tout avec un design magnifique. Le Galaxy Note 20 Ultra 5G est le fantasme ultime de l’utilisateur qui veut tout faire avec son téléphone, y compris vider son compte en banque.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

L’écran AMOLED de 6,9 pouces du Galaxy Note 20 Ultra 5G fait paraître bien terne tout téléphone qu’on place à côté. La précision des images, la luminosité et la richesse des couleurs sont impressionnantes, grâce à sa résolution de 496 ppp et à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Une comparaison : ce téléphone a plus de pixels que l’écran Dell de 27 pouces sur lequel nous écrivons ces lignes. Sa mémoire vive de 12 Go dépasse ce que la moyenne des consommateurs utilise sur un ordinateur, le tout propulsé par un processeur Snapdragon 865 Plus, la plus récente innovation de Qualcomm conçue pour le jeu vidéo et l’intelligence artificielle.

C’est du rapide, pas de doute. Nous n’avons trouvé aucun jeu mobile qui n’était pas pris en charge de façon fluide. Nous avons édité une vidéo de 1 min 20 s en changeant ses couleurs, en coupant des segments et en modifiant la résolution. Il a fallu 22 secondes au Note 20 Ultra 5G pour traiter la vidéo et enregistrer le résultat.

Comme c’est la norme avec la gamme des Note, le petit dernier vient avec un stylet, le S Pen, qu’on insère dans le bas du téléphone. On peut l’utiliser pour prendre des notes directement sur l’écran éteint ou dans l’application Samsung Notes. Le texte manuscrit peut ensuite être transformé en document numérique, et ça fonctionne plutôt bien, même en français. On peut même contrôler le téléphone à distance, en appuyant sur un petit bouton sur le S Pen qui devient alors une petite télécommande. Utile notamment quand on branche le Note 20 Ultra 5G sur un plus grand écran pour une présentation avec la fonction DeX.

Côté caméras, on a évidemment équipé cet appareil du nec plus ultra, avec trois objectifs à l’arrière : un grand-angle pouvant aller jusqu’è 108 MP, un téléobjectif optique x5, x50 en mode hybride de 12 MP et un très-grand-angle de 12 MP. Nous l’avons confronté à deux autres vedettes, le P40 de Huawei et l’iPhone 11 Pro Max.

Voyez par vous-même. Les photos ont toutefois été considérablement compressées pour La Presse+, ce qui rend les différences moins flagrantes.

La qualité de la gestion des contrastes, la richesse des couleurs et la précision des détails sont remarquables. Victoire serrée du Note 20 Ultra 5G, à notre avis. Seul reproche, le recours au traitement numérique semble parfois trop évident et peut donner des couleurs artificielles. Certains vont préférer la fidélité des photos produites par l’iPhone, d’autres les couleurs plus chaudes du P40.

En ce qui concerne la quincaillerie, la batterie est de 4500 mAh, largement suffisante pour une journée. Elle accepte la charge rapide à 25 W, la charge magnétique et peut recharger tout téléphone qu’on colle à son dos. Le déverrouillage du téléphone se fait soit avec le lecteur d’empreintes digitales caché sous le bas de l’écran, soit par la reconnaissance faciale. Les deux fonctionnent de manière impeccable. Il est compatible avec la 5G, maintenant offerte par plusieurs fournisseurs dans les grandes villes canadiennes.

On aime moins

L’ensemble de trois objectifs, de capteurs et de flash forme une grosse bosse à l’arrière du téléphone, ce qui l’enlaidit et le rend instable quand on le pose à plat sur une table.

Samsung veut encourager ses utilisateurs à utiliser son propre assistant vocal, Bixby. S’il remplit bien les fonctions de base comme les prévisions météo et les alarmes, il est loin, mais très loin des capacités de l’Assistant Google pour des questions plus complexes. Trouver la distance Montréal-Québec ou le nom du chanteur de Half Moon Run, repérer un restaurant italien ? « Je n’ai pas compris ta demande », nous rabâche sans cesse la jolie voix française de France de Bixby. Inutile de préciser qu’aux mêmes questions, Siri et surtout Google avaient toutes les réponses.

Enfin, et c’est son principal défaut qui fait que la note parfaite lui échappe, il s’agit d’un téléphone très cher : 1819,99 $ sans contrat.

On achète ?

On hésite, dans le contexte économique actuel, à recommander un téléphone si cher, d’autant plus que des modèles très performants plus abordables ont atterri sur les tablettes ces derniers mois. Chose certaine, l’utilisateur qui veut le meilleur et qui est prêt à payer en conséquence se trouve comblé avec le Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Fiche : Galaxy Note 20 Ultra 5G

Fabricant : Samsung

Prix : 1819,99 $ (Mystic Bronze et Mystic Black)

Note : 4,5 sur 5