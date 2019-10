Il est superbe, rapide et a battu dans nos tests photographiques l’iPhone 11 Pro Max. Difficile de ne pas aimer le dernier venu des téléphones Samsung, le Galaxy Note 10+. Même si on n’est pas entiché de son assistant vocal Bixby, que son écran s’égratigne facilement et qu’il coûte cher.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Des téléphones Android qui font tourner les têtes, il n’y en a pas des tonnes. Le Galaxy Note 10+ fait partie de cette classe, avec son écran de 6,8 pouces baptisé « Dynamic AMOLED », très brillant et tout en courbes vers l’arrière, avec un cadre pratiquement invisible. Le téléphone a une épaisseur de 7,9 mm et se tient bien en main.

Notons que pour la première fois, le Note est offert en deux tailles, 6,3 et 6,8 pouces. Le 10+ a en outre une caméra supplémentaire à l’arrière et dispose d’une pile de 4300 mAh plutôt que 3500. Les deux modèles sont par ailleurs équipés des mêmes composants.

La charge rapide est plutôt impressionnante : 45 petites minutes ont suffi pour passer de 1 % à 80 %. On peut par ailleurs charger un autre appareil – téléphone ou écouteurs sans fil – en le collant au dos du Note 10+.

On a définitivement laissé tomber le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière pour offrir le déverrouillage à partir de l’écran, avec une nouvelle technologie dite « ultrasonique ». Et nous avons pu constater que notre téléphone se déverrouillait presque à tout coup, alors que cette fonction sur le Note 9 n’était pas très satisfaisante. Il est également possible d’utiliser la reconnaissance faciale, qui répond elle aussi au quart de tour.

Les quatre caméras à l’arrière – grand-angle, très-grand-angle, capteur de profondeur et téléobjectif – sont probablement la grande force de ce téléphone. Nous l’avons comparé à ce qu’Apple a produit de mieux dans ce domaine, l’iPhone 11 Pro Max. Voici notre test.

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un iPhone 11 Pro Max

PHOTO KARIM BENESSAIEH, LA PRESSE Photo prise avec un Galaxy Note 10+

À notre surprise, et à celle d’un collègue expert dans ce domaine, le Note 10+ a remporté une victoire sans détour. Il captait mieux les détails, rendait avec beaucoup plus de nuances les couleurs et savait ajuster les différences d’éclairage.

Côté composants, on a droit au dernier Snapdragon 855 avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage avec la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To. Il s’agit de caractéristiques dignes d’un ordinateur portable, précise-t-on chez Samsung. En branchant le téléphone sur un téléviseur avec l’adaptateur pour DeX, on se retrouve justement avec une interface d’ordinateur qui permet de gérer le contenu comme on le ferait avec un PC.

Comme tout téléphone Note, le stylet s’insère directement dans le téléphone et permet de prendre des notes même sur l’écran verrouillé, de contrôler les applications et même d’effectuer du montage vidéo.

On aime moins

L’assistant vocal Bixby, conçu par Samsung, s’est énormément amélioré, mais il est encore loin du niveau d’Alexa ou de l’Assistant Google, surtout en français. Bien des requêtes finissent sans réponse. Et il a la manie curieuse de tutoyer son interlocuteur.

Nous n’avons pas particulièrement maltraité le Note 10+ que Samsung nous a prêté, le transportant dans nos poches ou un sac comme tout bon téléphone. Et il a suffi d’une semaine pour voir apparaître des égratignures qu’aucun nettoyage ne pouvait enlever.

Évidemment, le Note 10+ est un téléphone haut de gamme, et le prix est conséquent : à partir de 1459,99 $ déverrouillé et sans contrat.

On achète ?

Quand le numéro un mondial en matière de ventes sort l’artillerie lourde, comme Samsung l’a fait pour son petit dernier, on obtient le meilleur téléphone Android sur le marché. Le Note 10+ mérite sans doute ce titre, avec des composants haut de gamme et une capacité photographique impressionnante.

Si vous êtes prêts à y mettre le prix, évidemment.

Galaxy Note 10+

Fabricant : Samsung

Prix : à partir de 1459,99 $ (sur samsung.com)

Note : 4,5 sur 5