Depuis sa sortie il y a un mois, le jeu Ancestors : The Humankind Odyssey a eu droit à un accueil plutôt tiède, avec une note moyenne de 65 % sur Metacritic.

Karim Benessaieh

La Presse

Simples joueurs et critiques s’entendent pour qualifier le jeu du Montréalais Patrice Désilets de très audacieux, mais déplorent une mécanique de jeu confuse, parfois répétitive, et de nombreux bogues. Comme nous l’avions supposé, dans notre cas, une vingtaine d’heures de jeu de plus ont enfin permis à notre clan de singes de survivre. Ils peuvent maintenant se défendre contre les innombrables prédateurs, grâce à une simple combinaison de touches qui n’est expliquée nulle part dans le jeu. Déloyal ? Un peu, oui. Envoûtant ? C’est indéniable. On souhaite que Panache, le studio de Désilets, séduise assez de joueurs pour continuer dans cette veine. Le filon est prometteur.

Nextdoor au Canada

CAPTURE D’ÉCRAN LA PRESSE Présenté comme « l’anti-Facebook », avec sa mission de rapprocher des voisins plutôt que des inconnus du monde entier, le réseau social Nextdoor a débarqué officiellement au Canada cette semaine.

Présenté comme « l’anti-Facebook », avec sa mission de rapprocher des voisins plutôt que des inconnus du monde entier, le réseau social Nextdoor a débarqué officiellement au Canada cette semaine. « Nous sommes la seule plateforme au monde avec cette notion de proximité, de quartier », dit Peter Samak, responsable de la stratégie internationale et des opérations chez Nextdoor. Nextdoor vérifie systématiquement que vous habitez bien dans le quartier dans lequel vous êtes inscrit, et tente de modérer les discussions en affichant de gentils « avis de courtoisie » quand on détecte un message un peu trop rude. Le Canada est le 11e pays où Nextdoor, fondé en 2011 à San Francisco et qui compte aujourd’hui 248 000 « quartiers », est implanté.

Perles cachées d’iOS 13

CAPTURE D’ÉCRAN LA PRESSE Une des nouveautés les plus intéressantes du nouveau système d’exploitation d’Apple, iOS 13 : votre iPhone vous prévient qu’une application a envoyé votre localisation un peu trop souvent dans les trois derniers jours, et vous suggère de limiter ses droits à cet égard.

En plus du « mode sombre », le nouveau système d’exploitation mobile d’Apple, iOS 13, contient quelques petites perles moins connues. La plus intéressante : votre iPhone vous prévient qu’une application a envoyé votre localisation un peu trop souvent dans les trois derniers jours, et vous suggère de limiter ses droits à cet égard. Le même contrôle est effectué sur une fonction souvent utilisée pour vous localiser, l’accès au Bluetooth. Une fenêtre apparaît quand vous ouvrez une application qui souhaite utiliser cette fonction, que vous pouvez bloquer si vous estimez qu’elle n’a pas de raison valable. Enfin, la section Batterie offre un nouvel outil, la « Charge optimisée », qui prolongera la vie de la pile en la gardant le plus possible à 80 % de sa charge.