 C2 Montréal: «En intelligence artificielle, l'argent ne doit pas venir en premier» 

« Dans chacun de nos projets, on évalue si ça peut être dangereux, affirme la cofondatrice et dirigeante de Stradigi, Carolina Bessega. Si oui, on recule. Mais je suis optimiste. Les bénéfices de l'IA sont si grands. On peut aider des pays dans leur développement sur les plans de la santé et de l'éducation. On ne souhaite donc pas que nos biais se mettent de la partie. »

A-t-il le regard tourné vers tout type d'entreprises ? « Seulement celles qui évoluent dans des milieux qui me passionnent, a-t-il répondu lors d'un entretien avec La Presse. Et, actuellement, ma passion, c'est l'intelligence artificielle. J'ai toujours aimé les ordinateurs. L'IA, c'est large, mais c'est la nouvelle ère informatique. C'est, par exemple, des mathématiques avancées pour résoudre des problèmes. »

« Il est innovant en musique et en technologie. Sa présence va nous aider dans notre croissance. Il comprend les questions d'éthique et de biais. »

Basil Bouraropoulos, cofondateur et chef de la direction de Stradigi AI, will.i.am et Carolina Bessega, cofondatrice et dirigeante de Stradigi

L'entrepreneur déconstruit néanmoins le mythe de l'IA qui servira éventuellement à créer des robots belliqueux à la Terminator. Il rappelle que le développement technologique peut servir aux choses les plus simples du quotidien et que la techno ne supplantera pas l'humain. « Quand je vais dans les toilettes des restos et que les robinets fonctionnent avec des capteurs, je tends mes paumes, car ils ne détectent pas les différentes couleurs de peau ! raconte-t-il. Il y a là un biais... Pensons d'abord aux choses les plus simples qu'il faut corriger. »

L'après-Black Eyed Peas

À 44 ans, will.i.am est dans sa deuxième vie. En tant qu'entrepreneur, il reste tout de même créatif. « Aujourd'hui, je planifie pour les 20 prochaines années. J'ai 200 employés à travers le monde. Ceci est mon nouveau véhicule. C'est le truc le plus créatif que j'ai fait. Je construis des choses qui vont résoudre des problèmes. » Il dit vivre les moments les plus heureux de sa vie. « Ma mère est très fière que je sois une figure de la quatrième révolution industrielle, moi, le petit gars qui roulait à vélo dans les quartiers pauvres. » C'est désormais l'entrepreneur-investisseur plus que la star de la pop que croiseront les Montréalais. « Black Eyed Peas a commencé comme un passe-temps qui est devenu une carrière avant de redevenir un passe-temps. On part encore en tournée, cet été en Europe, notamment. On fait encore des collaborations, on enregistre encore, mais on a eu tellement de succès en musique qu'on a tous voulu bâtir d'autres types de carrière. »

Qu'est-ce que Kepler ?

La plateforme Kepler de Stradigi AI a pour but d'aider les entreprises à résoudre divers problèmes (analyse d'images et de textes, prédictions, aide au recrutement), peu importe le service et la nature de l'entreprise. Elle cible tant les banques, les gouvernements, le commerce de détail, le domaine du transport que les agences de pub comme clients. La somme investie en recherche et développement reste secrète. D'ici cinq ans, Stradigi AI aimerait avoir distribué sa plateforme à des entreprises d'une quarantaine de pays et compte avoir doublé son nombre d'employés.