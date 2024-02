(Ottawa) La PDG de CBC/Radio-Canada estime que ce n’est pas le mandat ou la gouvernance du diffuseur public qu’Ottawa devrait revoir, mais plutôt son mode de financement.

La Presse Canadienne

Catherine Tait a formulé vendredi ces commentaires devant un parterre d’acteurs de l’industrie lors de la conférence « Prime Time », destinée au secteur de la radiodiffusion, du cinéma et des médias.

Mme Tait fait pression en faveur d’un mode de financement prévisible et durable, par exemple en vertu d’une charte similaire à celle de la BBC, qui est assortie d’une entente de financement de six ans avec le gouvernement britannique.

Elle rappelle que CBC/Radio-Canada obtient son financement annuel en fonction du cycle parlementaire, ce qui laisse le diffuseur public dans un état d’incertitude perpétuelle.

Les conservateurs de Pierre Poilievre ont promis de supprimer le financement de CBC s’ils en ont l’occasion. La ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, estime que cette décision serait néfaste pour la culture canadienne.

Mme Tait affirme qu’un mode de financement durable et prévisible permettrait à CBC/Radio-Canada de planifier pour l’avenir, notamment en investissant davantage dans le numérique.