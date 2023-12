The New York Times a lancé des poursuites à l’encontre d’OpenAI, créateur du logiciel ChatGPT, ainsi que de Microsoft, son principal investisseur, pour violation des droits d’auteur.

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI

(New York) Le quotidien américain New York Times a lancé des poursuites, auprès d’un tribunal de New York, à l’encontre d’OpenAI, créateur du logiciel ChatGPT, ainsi que de Microsoft, son principal investisseur, pour violation des droits d’auteur, a appris mercredi l’AFP.

Agence France-Presse

« Comme la plainte l’explique, Microsoft et OpenAI ont utilisé notre travail pour développer et commercialiser leurs produits d’intelligence artificielle générative sans avoir la permission du Times », a déclaré à l’AFP une porte-parole du quotidien estimant qu’il s’agit bien d’une « violation des droits d’auteur en termes de contenu et de travail journalistique ».