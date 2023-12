Des médias québécois utiliseront Facebook et Instagram pour dénoncer Meta

Une douzaine de grands médias du Québec et du Nouveau-Brunswick, dont Le Devoir, les six grands quotidiens régionaux et L’Acadie nouvelle, se lancent dans la fausse nouvelle afin de piéger les internautes et de leur faire comprendre le danger que celles-ci représentent dans l’univers Meta, qui bloque l’information crédible et vérifiée au Canada.