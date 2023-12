Le blocage des nouvelles sur Meta semble avoir érodé la confiance des Québécois envers les nouvelles qu’ils consomment sur les réseaux sociaux, selon une enquête de chercheurs de l’Université Laval dévoilée mardi.

La proportion des adultes québécois qui font confiance aux nouvelles et aux actualités diffusées sur les réseaux sociaux est passée de 38 % en 2022 à 31 % cette année, révèle l’enquête NETendances publiée aujourd’hui par l’Académie de la transformation numérique.

« À titre de comparaison, la proportion de la population québécoise qui fait confiance aux médias traditionnels est demeurée stable à 73 % durant la même période », précise le porte-parole des enquêtes NETendances à l’ATN, Bruno Guglielminetti.

La confiance envers le contenu des réseaux sociaux est notamment en chute libre chez les jeunes de 18 à 34 ans avec une baisse de 11 points de pourcentage.

Les sites des médias traditionnels en hausse

Le coup de sonde NETendances constate par ailleurs qu’en 2023, année où Meta a bloqué les nouvelles des médias traditionnels sur ses plateformes, 4 % des adultes ont délaissé les réseaux sociaux comme source d’information la plus souvent utilisée. En même temps, un gain de 4 % est observé du côté des sites web offrant des contenus d’information.

« Ça, c’est intéressant, on voit qu’il y a un vase communiquant, constate M. Guglielminetti. C’est une bonne nouvelle. On aurait pu craindre de les perdre dans le passage. Mais on a vu que les gens se rendent directement sur les sites des médias. »

En tout, on constate que 29 % des adultes québécois ont dû changer leurs habitudes pour s’informer à cause du blocage des nouvelles en ligne par Meta. Cette proportion est de 61 % chez les 18 à 34 ans.

Fermer son compte Facebook ?

Statistique surprenante, 20 % des adultes québécois disent qu’il est « très ou assez probable » qu’ils ferment leur compte Facebook si le blocage des nouvelles persiste. Cette proportion augmente à 35 % chez les adultes âgés de 18 à 24 ans et à 36 % chez les répondants âgés de 25 à 34 ans.

La télé et la presse écrite en baisse

Sans surprise, la proportion de Québécois qui s’informent à la télévision et dans la presse écrite continuent toutefois de baisser, respectivement de sept et de quatre points de pourcentage sur un an.

IMAGE TIRÉE DE L’ENQUÊTE NETENDANCES

Deux catégories de citoyens

L’étude confirme que les adultes de moins de 44 ans s’informent surtout sur les réseaux sociaux et que les plus vieux préfèrent les médias traditionnels.

« Le gouvernement devrait être alerté de voir qu’il y a deux catégories de citoyens, avec les jeunes et les plus vieux. Maintenant qu’il y a beaucoup moins d’information sur les réseaux sociaux, à quel type d’information sont soumis les jeunes ? » demande Bruno Guglielminetti.

L’enquête NETendances a été réalisée grâce à une collecte de données du 5 au 30 septembre 2023 auprès de 1220 adultes internautes québécois âgés de 18 ans et plus via le Web. Des adultes non-internautes provenant de la collecte téléphonique annuelle de l’enquête ont été ajoutés. Les résultats ont été pondérés. La marge d’erreur maximale, selon la proportion estimée, se situe à ± 2,8 %, 19 fois sur 20.