L’éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse, François Cardinal, et la journaliste et présidente du Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse, Janie Gosselin, procédant à la signature de la nouvelle convention collective.

La direction de La Presse et les employés de la rédaction ont officiellement signé lundi une nouvelle convention collective qui s’échelonnera jusqu’en décembre 2027, mettant fin à plus d’un an de négociations. Le document prévoit notamment des hausses salariales allant jusqu’à 10,5 % dès son entrée en vigueur.

Selon la nouvelle convention collective, les employés de la rédaction du quotidien toucheront dès l’an prochain une hausse salariale d’au moins 7 %, avec une hausse additionnelle d’entre 2,5 % et 3,5 % dans certains cas, pour un maximum de 10,5 %.

À cela s’ajoute un montant forfaitaire de 3000 $ qui sera versé aux employés pour compenser en partie l’absence d’augmentation rétroactive.

À plus long terme, une augmentation de 2 % par année est aussi prévue en 2025, en 2026 ainsi qu’en 2027, date à laquelle une nouvelle convention collective devra être négociée.

La nouvelle convention collective encadrera par ailleurs l’attribution des « primes d’expertise ou de notoriété », qui sont remises à des journalistes dans un but premier de rétention du personnel.

Un maximum de 20 journalistes, ou l’équivalent de 10 % de la salle de rédaction si celle-ci surpasse les 200 personnes, pourra maintenant obtenir ces ententes spéciales. La Presse devra aussi dorénavant respecter une zone paritaire hommes-femmes, tant sur le nombre que les montants. Le syndicat avait dénoncé durant les négociations que ces primes n’étaient pas suffisamment balisées, mais surtout, qu’elles étaient uniquement remises à des hommes.

Bonne nouvelle… dans un contexte difficile

C’est l’éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse, François Cardinal, et la journaliste et présidente du Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse, Janie Gosselin, qui ont procédé à la signature en fin d’après-midi. D’autres membres du syndicat et de la direction ont aussi ratifié l’entente.

Tant du côté du syndicat que de la direction, on s’est réjouis lundi de passer à une autre étape. Les employés, qui étaient sans contrat de travail depuis la fin de décembre 2021 et dont la plus récente hausse salariale remonte à plusieurs années, avaient pris plusieurs moyens de pression ces derniers mois, dont une grève des signatures tenue en mai dernier.

« On est contents, on pense que c’est une bonne convention pour nos membres. Le fort appui que les membres ont donné à cette entente, à 98,5 %, montre le degré de satisfaction », a évoqué Janie Gosselin à ce sujet.

« C’est une très bonne nouvelle que nous ayons réussi à convenir d’une entente à la satisfaction des différentes parties, surtout dans le contexte difficile dans lequel évoluent aujourd’hui les médias », a quant à lui fait valoir François Cardinal, en précisant que « la transformation du modèle d’affaires de La Presse a nécessité des efforts considérables et des sacrifices importants ».

M. Cardinal soutient que « ce nouveau modèle porte ses fruits et assure la pérennité de notre organisation ». « Cette entente permet de reconnaître l’apport essentiel de tous nos journalistes et artisans dans la poursuite de notre mission, tout en faisant preuve d’une saine prudence dans les circonstances », a-t-il noté.