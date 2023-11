Presque deux ans après son arrivée, le directeur général du quotidien Le Soleil, Éric Trottier, quitte ses fonctions. En pleine transition numérique, les Coops de l’information perdront d’ici la fin de l’année le tiers de leurs effectifs, avec 125 départs volontaires.

C’est ce qu’a annoncé jeudi la directrice générale des Coops de l’information, Geneviève Rossier, dans une communication interne. M. Trottier était à la barre du quotidien de Québec depuis janvier 2022. Précédemment, il avait également été vice-président information et éditeur adjoint à La Presse.

Marc Gendron, le directeur principal de la croissance numérique, occupera dorénavant le rôle d’éditeur du Soleil. M. Gendron est responsable du développement des plateformes numériques du groupe depuis 2020. Il aura d’ailleurs comme premier mandat « de revoir l’attribution des rôles au sein de ses équipes » pour favoriser la transition en cours.

Tout cela survient alors que les six quotidiens régionaux des Coops de l’information ne seront plus imprimés en format papier à partir de la fin de décembre 2023.

Quelque 125 personnes, ce qui représente environ le tiers des effectifs de l’organisation, ont déjà confirmé qu’ils profiteront du programme de départs volontaires leur ayant été offert.

En pleine restructuration

Selon Mme Rossier, « cette restructuration place le Soleil et les besoins des médias au cœur de notre développement numérique à venir ».

« Puisqu’une centaine de collègues quittent l’entreprise en janvier, il est normal que l’encadrement diminue aussi. Enfin, cette restructuration répond aux exigences d’une gestion financière responsable pendant une période de turbulence dans les médias. Tous mes remerciements à Éric Trottier pour sa contribution à la réussite de notre projet », avance-t-elle également.

Depuis juin 2020, les journaux des Coops, soit Le Droit, Le Soleil, La Tribune, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est et Le Quotidien conservaient une seule édition papier, celle du samedi. La dernière date d’impression pour ces six journaux devrait être autour du 31 décembre prochain.

Les six quotidiens sont des coopératives ayant été créées en décembre 2019, à l’initiative d’employés et de cadres, qui étaient parvenus à récolter un financement public et privé d’environ 21 millions, notamment auprès du Mouvement Desjardins et du Fonds de solidarité FTQ.

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Les six quotidiens régionaux des Coops de l’information ne seront plus imprimés en format papier à partir de la fin de décembre 2023.

À l’époque, ce sont les difficultés financières et la faillite de leur ancien propriétaire, le Groupe Capitales Médias, qui avaient engendré ces bouleversements.

Durs temps pour les médias

Ces derniers mois, plusieurs autres groupes médiatiques ont dû prendre des décisions difficiles. Devant une situation « critique » au Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau a annoncé la semaine dernière le licenciement de 547 employés, soit près du tiers de l’effectif. L’entreprise Métro Média, qui comprend le Journal Métro et 16 hebdomadaires locaux, a aussi confirmé en août la suspension immédiate de ses activités.

Du côté anglophone, Postmedia, qui possède notamment le National Post, la Montreal Gazette et le Vancouver Sun, a mis à pied 11 % de son personnel éditorial en janvier.