Cour supérieure du Québec

Le Journal de Montréal et TVA perdent face au Conseil de presse

Après une saga judiciaire de plus de 10 ans, Le Journal de Montréal et TVA, qui appartiennent au géant Québecor, ont perdu leur cause devant la Cour supérieure dans un litige les opposant au Conseil de presse du Québec.