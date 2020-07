(Toronto) Le réseau Global News élimine une partie de son effectif dans le cadre d’une restructuration qu’il qualifie d’« importante ».

La Presse canadienne

L’organisme de presse canadien, propriété de Corus Entertainment, a confirmé avoir mis à pied du personnel dans un courriel adressé à La Presse Canadienne, refusant toutefois de fournir des chiffres précis.

Le vice-président exécutif des réseaux de diffusion de Corus, Troy Reeb, a attribué les mises à pied aux difficultés auxquelles l’industrie de l’information a été confrontée ces dernières années, notamment les restrictions réglementaires, le manque de soutien gouvernemental, la perte de revenus publicitaires et, plus récemment, la pandémie de COVID-19.

Dans une note interne que M. Reeb a envoyée au personnel, il a indiqué que des changements importants auraient lieu dans les activités numériques du réseau de l’entreprise à Toronto et que le site internet Globalnews.ca ne soutiendrait plus les équipes des secteurs du style de vie, du divertissement et des médias sociaux.

Selon M. Reeb, cela aidera l’entreprise à revenir à sa mission principale de fournir des informations de dernière minute et un journalisme factuel, tout en mettant l’accent sur la vidéo par rapport aux flux de médias sociaux qui présentent moins d’avantages pour Global.

M. Reeb a ajouté que la société avait essayé de retarder le plus longtemps possible les mises à pied et les coupes de programmation, mais qu’au cours de son dernier trimestre, les revenus publicitaires avaient diminué et les activités de nouvelles et de radio de la société dépendent à 100 % de ces sources de revenus

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CJR. B)