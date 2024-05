Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Le spécialiste montréalais des simulateurs de vol et de la formation de pilotes CAE a perdu deux appuis sur Bay Street au cours de la semaine.

Les analystes Benoit Poirier, chez Valeurs mobilières Desjardins, et Matthew Lee, de Canaccord, ne recommandent dorénavant plus d’acheter l’action de CAE.

L’entreprise a annoncé mardi une importante réduction de valeur de ses activités dans le secteur de la défense et Matthew Lee estime que la direction devra regagner la confiance des investisseurs dans ce secteur, ce qui pourrait prendre du temps étant donné l’opacité des activités et la difficulté à stimuler la croissance des marges.

Benoit Poirier a de son côté retiré sa suggestion d’achat lundi – la veille de l’annonce de CAE – en disant voir ailleurs de meilleures occasions de déployer des capitaux. CAE publiera sa performance de fin d’exercice après la fermeture des marchés lundi. Ils sont maintenant 8 analystes sur 12 à suggérer l’achat du titre.

Bank of America a fait un virage à 180 degrés avec Bombardier en milieu de semaine. L’analyste Ron Epstein a retiré sa recommandation de vente et propose dorénavant l’achat du titre. Refaisant ses calculs, sa cible de 52 $ sur un horizon de 12 mois passe à 120 $. Il devient du coup l’analyste le plus optimiste – et de loin – à propos de Bombardier sur Wall Street et Bay Street.

« La montagne a été escaladée, pourquoi ne pas profiter de la vue ? », demande-t-il dans sa note publiée mercredi. Il avait précédemment comparé le défi à relever par Bombardier à l’ascension du mont Everest en raison du redressement à effectuer.

Soulignant que la demande de jets d’affaires continue de soutenir la stratégie de l’entreprise montréalaise, il estime que Bombardier est bien placé pour prendre une plus grande part du marché des activités de service après-vente (soutien et entretien).

Lightspeed a gagné l’appui de la CIBC cette semaine. L’analyste Todd Coupland recommande depuis jeudi l’achat de l’action du fournisseur montréalais de solutions technologiques pour commerçants. Cet expert se dit davantage confiant dans le potentiel de la fintech montréalaise après avoir écouté le directeur financier de l’entreprise parler de croissance et d’expansion des marges lors d’une conférence en milieu de semaine.

L’action de Gildan continue de faire la quasi-unanimité sur Bay Street après la démission en bloc, jeudi soir, de tous les membres du conseil d’administration. Huit des neuf analystes qui suivent officiellement le titre du fabricant montréalais de vêtements proposent toujours l’achat de l’action, selon les informations recensées par la firme de données financières Refinitiv.

Analystes et investisseurs connaîtront vendredi le plan stratégique du nouveau PDG de la Banque Laurentienne. Ce plan devrait aider à mieux saisir quel genre d’organisation l’institution financière deviendra. Et surtout, ce plan devrait aider à mieux évaluer le potentiel de la banque et la valeur de son action. Éric Provost tente de simplifier davantage la structure organisationnelle depuis l’automne. Son plan doit permettre à la banque de se concentrer sur les domaines dans lesquels elle croit pouvoir « gagner » afin d’accroître sa compétitivité.

Une dirigeante chez Boralex a acheté cette semaine des blocs d’actions du producteur québécois d’énergie renouvelable. La vice-présidente principale, synergies et projets spéciaux, Julie Cusson, a acheté durant la séance de mardi un total de 800 actions à des prix oscillant entre 31 $ et 32 $.

La Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi pour marquer la journée fériée du Memorial Day (jour du Souvenir) aux États-Unis.

Les titres québécois de Héroux-Devtek, Stella-Jones, iA Groupe financier, 5N Plus, Aya Or & Argent, Groupe ADF, Bombardier et Dollarama ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Groupe MTY, CAE, Bausch Health, GDI, MolsonCoors et D-Box ont touché cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.