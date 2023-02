« Une combinaison de recul notable de l’indice des prix à la consommation en janvier et d’une livre sterling plus faible dope les valeurs du secteur de la consommation, bien que l’action de Barclays » soit en forte baisse après des résultats décevants, a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

(Londres) Le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, est passé mercredi pour la première fois au-dessus de la barre des 8000 points, l’inflation qui ralentit au Royaume-Uni laissant espérer un moindre resserrement monétaire par la banque centrale.

Agence France-Presse

La place londonienne gagnait 0,56 %, à 7997,13 points, à 11 h (heure de l’Est), quelques minutes après avoir grimpé jusqu’à 8003,65 points.

L’indice vedette de la capitale britannique, composé d’entreprises très internationales, bat record sur record depuis quelques jours, malgré les craintes pesant sur une économie britannique promise à la récession.

L’inflation au Royaume-Uni a ralenti à 10,1 % en janvier sur un an, contre 10,5 % en décembre, et après un pic à plus de 11 % en octobre.

Cette décrue incite les investisseurs à réévaluer leurs attentes de resserrement des taux d’intérêt par la Banque d’Angleterre, qui pourrait mettre fin plus rapidement que prévu à son cycle de resserrement des taux, ce qui génèrerait des conditions d’investissement plus favorables au Royaume-Uni.

La livre chutait lourdement mercredi (-1,36 % à 1,2011 dollar vers 11 h 05 heure de l’Est) en réaction aux données sur l’inflation et sur les anticipations de taux.

« Une combinaison de recul notable de l’indice des prix à la consommation en janvier et d’une livre sterling plus faible dope les valeurs du secteur de la consommation, bien que l’action de Barclays » soit en forte baisse après des résultats décevants, a commenté Michael Hewson, analyste de CMC Markets.