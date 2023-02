Les marchés continuent « de lutter avec les implications sur la politique monétaire de la Fed d’une inflation tenace et d’un marché du travail dynamique », ont résumé les analystes de Schwab.

Wall Street résiste et finit dans le vert

(New York) La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi résistant bien aux solides ventes au détail en janvier aux États-Unis pourtant susceptibles d’encourager la Fed a relever davantage les taux.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a gagné 0,11 % à 34 128,05 points, le NASDAQ, à dominante technologique, a grimpé de 0,92 % à 12 070,59 points et l’indice élargi S&P 500 a pris 0,28 % à 4147,60 points.

La bonne tenue du marché actions malgré la tension du marché obligataire en réaction au bond inattendu des ventes au détail « n’a pas d’explication très claire », a reconnu Karl Haeling de LBBW.

Même perplexité chez Peter Cardillo de Spartan Capital : « en dépit des nouvelles macroéconomiques fortes et de la montée des taux obligataires, le marché reste convaincu que la Fed ne va pas être trop agressive et que la fin du cycle de hausse des taux est en vue »,

Les ventes au détail le mois dernier, qui représentent une bonne part de la consommation américaine, moteur de l’économie, ont affiché leur plus forte progression depuis près de deux ans, grimpant de 3 %, selon l’indice publié mercredi. Les analystes prévoyaient une hausse bien moindre de 1,9 %.

Dans un premier temps, le marché boursier a réagi avec inquiétude et les indices ont lâché du lest, l’allant du consommateur tracassant les investisseurs car, par son dynamisme, « l’économie semble imperméable à la Fed » et à ses hausses de taux pour faire baisser l’inflation.

Les indices, menés par le NASDAQ, ont ensuite rebondi, décidant, une fois n’est pas coutume, « de prendre une bonne nouvelle pour une bonne nouvelle », a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

« C’est comme si le scénario de l’atterrissage en douceur était en train de s’évanouir », a noté Peter Cardillo.

Même interprétation pour Karl Haeling de LBBW qui observait que « si la Fed doit resserrer davantage les taux, elle pourrait le faire face à une économie plus forte, et […] on pourrait alors ne pas avoir de récession du tout ».

Les rendements obligataires eux se sont nettement tendus, celui à dix ans grimpant à 3,80 % vers 16 h 15 (heure de l’Est), au plus haut de ce début d’année, tandis que les taux à deux ans s’installaient à leur plus haut en trois mois.

« On dirait que le marché des actions et celui des obligations disent le contraire. Cela fait penser qu’il y en a un qui a tort », résumait Art Hogan.

La trajectoire du Dow Jones a été modérée par le secteur de l’énergie, le seul avec celui des produits de santé, a conclure dans le rouge.

Le groupe Devon Energy, spécialisé dans l’exploitation et le transport d’hydrocarbures, a déçu les investisseurs par ses résultats au 4e trimestre mais aussi par l’ampleur de ses projections d’investissements. L’action Devon Energy a été la lanterne rouge du marché, chutant de 10,49 %.

Le NASDAQ a mené la danse avec l’envol d’Airbnb (+13,35 % à 137 dollars). La plateforme de location de logements a annoncé des résultats bien meilleurs qu’attendu qui lui ont permis d’afficher sa première année de rentabilité.

Les investisseurs ont aussi retrouvé du goût pour DoorDash (+10,66 %), Lyft (+6,88 %) et même le fabricant de vélos d’appartement interactifs Peloton (+5,53 %).

La plateforme de jeux video Roblox a eu le vent en poupe, s’envolant de plus de 26,38 % à 45,08 dollars. Les réservations de joueurs au quatrième trimestre ont largement dépassé les attentes.

Tandis que le bitcoin est vivement remonté gagnant 8,40 % à 24 122 dollars vers 16 h 40 (heure de l’Est), la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase a bondi en Bourse de 17,47 %.