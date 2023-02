PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé une séance agitée mardi, après une inflation américaine qui ralentit moins vite qu’espéré et dont la ténacité a fait nettement remonter les taux obligataires.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a perdu 0,46 % et le S&P 500 0,03 %, tandis que le NASDAQ, à dominante technologique, a grappillé 0,57 %, selon des résultats provisoires.