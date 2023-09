Au total, 5294 ventes de propriétés résidentielles ont été conclues en août à Toronto, soit près de 1 % de plus qu’au mois de juillet. Toutefois, les ventes d’août représentent une baisse de 5,2 % par rapport au même mois l’an dernier.

(Toronto) Le marché immobilier de la région du Grand Toronto a vu les ventes et les prix des maisons varier à peine entre juillet et août, mais la chambre immobilière de la région s’attend à davantage de volatilité à venir.

La Presse Canadienne

Au total, 5294 ventes de propriétés résidentielles ont été conclues en août, soit près de 1 % de plus qu’au mois de juillet. Toutefois, les ventes d’août représentent une baisse de 5,2 % par rapport au même mois l’an dernier.

À cela s’ajoute un prix moyen des maisons de 1082 496 $, soit 3 % de moins qu’en juillet, mais 0,3 % de plus qu’en août 2022.

Ces chiffres reflètent des coûts d’emprunt plus élevés et l’incertitude quant à l’économie et aux décisions de la Banque du Canada, qui ont entraîné dix hausses des taux d’intérêt au cours des 18 derniers mois.

La succession rapide de hausses de taux a jusqu’à présent poussé de nombreux acheteurs potentiels à suspendre leurs projets d’achat et les vendeurs à attendre que les acheteurs soient à nouveau plus confiants dans leur pouvoir d’emprunt.

Le prix moyen d’une maison individuelle dans le Grand Toronto a augmenté de près de 3 % sur un an pour atteindre plus de 1,4 million en août, tandis que celui des propriétés jumelées a augmenté de près de 7 % pour atteindre un peu plus de 1 million.

Au cours de la même période, le prix moyen des maisons en rangée a augmenté d’un peu moins de 4 % pour atteindre 935 800 $, tandis que celui des appartements en copropriété a diminué d’environ 1 % à 705 572 $.

Du côté des ventes, le nombre de maisons individuelles qui ont changé de mains a reculé de 12 % en août par rapport à l’année précédente. Les ventes de propriétés jumelées ont chuté de 14,4 %, mais les ventes d’appartements en copropriété ont augmenté de 7,6 % et celles de maisons en rangée ont augmenté de 0,6 %.