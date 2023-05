Lobby des promoteurs, l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) aura comme nouvelle dirigeante l’ancienne ministre libérale Isabelle Melançon. Elle remplace Jean-Marc Fournier, qui prend sa retraite début juin.

Mme Melançon a été directrice générale des communications de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), puis directrice de cabinet et députée de Verdun à l’Assemblée nationale de 2016 à 2022. Elle a également été ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, dans le gouvernement de Philippe Couillard.

L’IDU est aux premières loges pour défendre l’idée de la densification du territoire habité. Ses défis sont nombreux dans une période caractérisée par une pénurie de logements et une détérioration de l’abordabilité.

« Je suis fière de me joindre à une industrie qui souhaite transformer ces enjeux en opportunités. Je compte poursuivre les nombreuses collaborations avec tous ceux et celles qui réfléchissent sur le sujet afin que nous puissions tous ensemble bâtir les quartiers de l’avenir », indique Isabelle Melançon, dans une communication publiée par l’IDU.

Lui-même ancien ministre libéral, Jean-Marc Fournier avait pris la tête de l’IDU en 2020. Il remplaçait André Boisclair, qui avait démissionné en raison d’une accusation d’agression sexuelle portée contre lui. Le mandat de M. Fournier a été marqué par la pandémie de COVID-19 qui a fait sentir son impact sur l’immobilier commercial.