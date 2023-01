Les ventes de maisons montréalaises ont diminué de 39 % en décembre sur un an

Les ventes de propriétés résidentielles ont diminué de 39 % le mois dernier dans la région montréalaise, par rapport à la même période un an plus tôt, atteignant leur plus faible niveau depuis 2014 pour un mois de décembre, a indiqué jeudi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).