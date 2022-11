Après avoir été bloqué par la Ville de Montréal pendant deux ans et demi, Proment a finalement obtenu le feu vert pour poursuivre son projet intégré Quartier Pointe-Nord à L’Île-des-Sœurs. Une entente est survenue récemment avec l’arrondissement de Verdun.

La tour Evolo « Nex », pour « connexion » au fleuve, au centre-ville et au Réseau express métropolitain (REM), est en dérogation sur le nombre de places de stationnement.

Le règlement prévoit 0,75 place par logement. Par contre, Proment a réussi à négocier un maximum de 1,06 place par logement. « Ce sont surtout des propriétaires-occupants qui achètent chez nous et ils ont besoin d’une voiture », dit Ilan Gewurz, vice-président principal de la Corporation Proment en entrevue mardi avec La Presse.

Avant d’être en demande pour le ratio de cases de stationnement, Proment a dû mettre de l’eau dans son vin. Evolo Nex 1 n’a plus que 26 étages, en conformité avec le zonage, au lieu des 37 étages prévus en 2019 avant l’adoption du Plan particulier d’urbanisme (PPU) de la partie nord de L’Île-des-Sœurs, lequel est venu bloquer la construction des deux dernières tours du projet Quartier Pointe-Nord.

En agissant ainsi, la Ville avait refusé de suivre l’avis de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui avait recommandé d’exclure les terrains de Pointe-Nord du PPU.

« Pour la commission, un projet de cette ampleur est souhaitable aux abords de la gare du REM et du nouveau pont Samuel-De Champlain, car il favoriserait l’atteinte des objectifs de densité au cœur du TOD. De très grandes tours pourraient aussi comprendre des éléments de mixité d’usages. L’implantation au sol et la qualité architecturale devront être planifiées pour en faire un atout pour l’encadrement de l’entrée de ville et contribuer à la densification de l’aire TOD », avaient écrit les commissaires de l’OCPM à l’occasion.

La Ville de Montréal a aussi fait fi d’une pétition de 700 résidants de l’endroit qui ont demandé à la Ville de laisser Proment terminer son projet comme prévu.

La Ville peut néanmoins se vanter d’avoir réussi à soutirer plus de 2 millions au promoteur pour financer des logements sociaux. Evolo Nex est maintenant assujetti au Règlement pour une métropole mixte qui exige une contribution financière ou un terrain pour financer la construction de logements sociaux. Le règlement est entré en vigueur le 1er avril 2021.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, les redevances sur le REM, indexées chaque année, coûtent plus cher qu’en 2019. Au total, Proment paie 6 millions en frais de développement (mixité + REM) pour sa tour Nex, des dépenses qui se répercutent sur le prix d’achat, plus élevé, des logements.

La tour Evolo Nex 1 avec son basilaire

La tour Evolo Nex 1 de 26 étages, au premier plan

Vue sur le centre-ville

Vue sur le fleuve







Regarder vers l’avant

« On a manqué un bon marché dans les deux dernières années, reconnaît M. Gewurz, 48 ans, quand on lui demande s’il est soulagé de la tournure des évènements. On lance le projet dans un marché plus difficile, car la confiance du consommateur est ébranlée. Toutefois, on croit dans notre produit, dans notre quartier et dans notre qualité. Il y a une grande valeur dans ce qu’on offre. Surtout, ça ne sert à rien de regarder en arrière. C’est passé. On ne peut plus y revenir. »

Parlant d’aller de l’avant, la première pelletée aura lieu le jeudi 1er décembre. Les premières unités devraient être livrées vers la fin de 2024. L’investissement tourne autour de 150 millions. Pomerleau a été retenu comme entrepreneur général.

Selon les dires du promoteur Ilan Gewurz, 45 % des 258 unités de la future tour sont déjà vendues.

Nos acheteurs nous disent : “On ne sait pas ce que la Bourse va faire. On ne sait pas ce que le monde va devenir, mais on sait que si on achète une propriété dans ce quartier de qualité, ça va garder sa valeur.” Ilan Gewurz, vice-président principal de la Corporation Proment

Les condos offrent des vues tantôt sur le fleuve, tantôt sur le centre-ville. Parfois, les deux, pour certaines unités prisées. La tour est à quelques minutes de marche de la gare du REM.

Des ajustements à l’aménagement ont été faits pour tenir compte de l’impact de la pandémie : des balcons ont été remplacés par des loggias. Des espaces de travail partagés ont aussi été prévus dans les espaces communs mis à la disposition des copropriétaires.

La superficie des logements varie entre 550 et 1500 pieds carrés. Les unités les moins chères se vendent à 305 000 $ taxes incluses, sans garage pour une unité d’une chambre dans les premiers étages d’une superficie de 560 pieds carrés. Pour une unité plus représentative, un logement de deux chambres de 830 pieds carrés avec garage, le prix total, avec taxes, s’élève à 565 000 $.

Les tours se feront rares en 2023 L’annonce d’une tour de 250 logements sera bien accueillie par l’industrie de la construction, car les tours se feront plus rares en 2023, prévoit Paul Cardinal, économiste à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). « On entend les promoteurs dire que des projets locatifs sont mis sur la glace. Du côté du propriétaire-occupant, le neuf coûte plus cher, et avec la hausse des frais de financement, la copropriété devient plus chère », dit-il. L’Île-des-Sœurs évolue différemment du marché dans la région montréalaise où la construction de condos est en recul en 2022. Dans l’île, la construction a repris en 2022, après deux années tranquilles avec seulement 94 unités en 2021 et aucune en 2020.