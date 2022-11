Neuf mois consécutifs de baisse, c’est le plus long déclin des ventes de logements anciens enregistré par la Fédération, a indiqué son économiste Lawrence Yun.

PHOTO KEITH SRAKOCIC, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Les reventes de logements aux États-Unis ont fortement reculé en octobre pour le neuvième mois d’affilée, en raison de l’augmentation des taux d’intérêt des prêts immobiliers.

Agence France-Presse

Le mois dernier, 4,43 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaires en rythme annualisé, soit 5,9 % de moins qu’en septembre, et 28,4 % de moins qu’il y a un an à la même époque, a annoncé vendredi la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR).

Neuf mois consécutifs de baisse, c’est le plus long déclin des ventes de logements anciens enregistré par la Fédération, a indiqué son économiste Lawrence Yun.

Les cessions de logements anciens sont à leur plus faible niveau depuis la pandémie, ajoutait Nancy Vanden Houten d’Oxford Economics.

Le prix médian des maisons s’est établi à 379 100 dollars le mois dernier, en baisse par rapport au niveau record de juin, mais toujours bien au-dessus de la même période il y a un an (+6,6 %), les prix ayant augmenté dans toutes les régions.

« Davantage d’acheteurs potentiels ne sont pas parvenus à obtenir des crédits immobiliers en octobre alors que les taux d’intérêt ont grimpé », a affirmé M. Yun.

L’impact de ces hausses « est plus sévère dans les régions où les prix sont hauts », a noté l’économiste.

Le stock des logements anciens s’est réduit de 0,8 % par rapport septembre, ce qui ne fait pas baisser les prix malgré des ventes moins nombreuses.

Les reventes de logements représentent plus de 80 % du marché immobilier américain.

« Il faut s’attendre à ce que les ventes de logements anciens restent sous pression pendant la majeure partie de 2023, érodées par une accessibilité plus difficile, une récession et des approvisionnements toujours faibles », a commenté Mme Vanden Houten.

« Cependant, la modération récente de la croissance des prix des maisons et le tassement des taux hypothécaires, si elles se maintiennent, pourraient apporter un soutien modeste aux ventes de maisons », a ajouté l’analyste d’Oxford Economics.