Alors que les mises en chantier ont chuté de façon draconienne en 2022, au moins un promoteur s’apprête à lancer un projet résidentiel d’envergure au centre-ville.

André Dubuc La Presse

Cadillac Fairview, promoteur derrière les condos Tours des Canadiens, planifie la mise en chantier d’une tour résidentielle de 120 mètres au sud-est du Centre Bell en 2023.

On a notre permis de construction depuis mai 2022 pour un projet 100 % résidentiel locatif d’environ 500 unités dans le quartier Quad Windsor. On continue avec certains éléments pour améliorer le projet avec l’intention d’avancer bientôt. Brian Salpeter, vice-président principal, Développement, chez Cadillac Fairview

Cadillac Fairview construit dans le voisinage du Centre Bell le projet immobilier Quad Windsor, un investissement de 2 milliards de dollars en 15 ans. Le premier immeuble est la Tour Deloitte, qui offre des bureaux, en 2015. Le plus récent, la Tour des Canadiens 3, des copropriétés, a été terminé en 2021.

La prochaine tour à voir le jour sera située rue Saint-Antoine, à l’angle de Jean-D’Estrées, tout juste à l’est de la plus récente des tours des Canadiens.

Originalement, la tour devait comprendre un basilaire pour accueillir un hôtel sur les 10 premiers étages. « On a considéré de ne pas procéder avec une partie hôtelière pour l’instant », précise le vice-président de Cadillac Fairview.

« Il y a plusieurs incertitudes actuellement dans l’économie, poursuit M. Salpeter, mais, considérant ce que l’on veut créer, on est convaincus d’être capable d’avancer en 2023. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le projet de Cadillac Fairview prendra forme au sud-est du Centre Bell, au coin des rues Saint-Antoine Ouest et Jean-D'Estrées où se trouve actuellement un stationnement.

Chute brutale des mises en chantier au centre-ville

Le cas échéant, Cadillac Fairview serait l’un des rares promoteurs à considérer la chose. Les projets résidentiels d’envergure lancés depuis 2021 demeurent limités.

Du côté locatif, il y a Canvar au 900, rue Saint-Jacques et Point Zero au 980, rue Saint-Antoine. Tous deux ont vu les travaux commencer. Aussi, Devimco s’attaque à la phase 2 d’Alexander du Square Children, dans l’ouest du centre-ville.

Du côté des copropriétés, on trouve le Square Phillips, phase 2, du groupe Brivia, Le Sherbrooke, de Broccolini, à l’angle de Guy, et Odea Montréal, de Cogir, en collaboration avec la nation crie, sur le boulevard Robert-Bourassa.

Les mises en chantier de logements au centre-ville ont dégringolé de 60 % en un an.

Elles sont passées de 5073 unités de janvier à septembre 2021 à seulement 2003 unités au cours de la même période en 2022, selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement compilées par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

Un marché frileux

La hausse des coûts de construction, de 15 % sur un an au deuxième trimestre, la flambée des taux d’intérêt et le prix élevé des terrains rendent difficile l’équation entre le coût du projet et sa rentabilité future. Résultat : les promoteurs et les banquiers sont devenus frileux.

« Le fait que Cadillac Fairview soit propriétaire du terrain depuis longtemps, ça a du sens que son budget prévisionnel soit cohérent pour construire un projet de cette envergure par rapport à d’autres terrains qui ont été payés beaucoup plus cher », dit Noémie Lefebvre, directrice du développement immobilier et terrain au Groupe Altus.

Le promoteur a en effet procédé à l’assemblage des terrains au sud de la rue Saint-Antoine de 2007 à 2015.

Au centre-ville, le prix des terrains a dépassé pour la dernière fois la marque des 200 $ le pied carré constructible en 2021. Depuis, le nombre de transactions s’est raréfié.