Le marché résidentiel s’est figé depuis la remontée spectaculaire des taux d’intérêt. Les reventes ont glissé, les prix ont commencé à reculer et l’annonce de projets se raréfie. Dans ce contexte, quelle sera la popularité des tours d’appartements qui arrivent sur le marché comme le complexe Novia, à proximité du métro Longueuil ?

André Dubuc La Presse

Par son envergure, son emplacement et sa conception adaptée au télétravail et aux tendances postpandémiques, la popularité du Novia auprès des locataires sera suivie par l’industrie immobilière.

Advenant une location véloce des quelque 360 logements, des promoteurs rassurés pourront être tentés d’emboîter le pas, même si les coûts de construction et de financement, bien plus élevés qu’avant la pandémie, peuvent décourager les plus hardis des investisseurs.

Après 14 mois de construction, son promoteur LSR Gesdev, présidé par Annie Lemieux, lance la location des appartements ce jeudi en compagnie de la mairesse de Longueuil et de l’animateur télé Pierre-Yves Lord, ambassadeur et futur résidant du Novia.

Pour les optimistes, Novia saura séduire les jeunes professionnels ayant de bons revenus, mais qui n’ont pas la mise de fonds pour acquérir une propriété. La proximité du métro facilite les déplacements au bureau deux ou trois jours par semaine. Le week-end, la desserte autoroutière tout à côté invite aux escapades hors de la ville.

« Dans un contexte de hausse hypothécaire, l’accession à la propriété devient de plus en plus un grand défi », dit Francis Cortellino, analyste de marché à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), à qui La Presse a demandé de commenter les perspectives du marché locatif en général.

On peut s’attendre à une demande locative alimentée par des locataires qui demeurent plus longtemps sur le marché de la location que par le passé. Francis Cortellino, analyste de marché à la SCHL

M. Cortellino souligne que le taux de propriété chez les Québécois de moins de 35 ans a reculé au niveau de 2006, selon les données du dernier recensement.

Comme facteur favorable à la demande, l’analyste parle aussi du bilan migratoire. En six mois, le Québec a accueilli 55 000 personnes en provenance de l’étranger, immigrants permanents et temporaires confondus. « Ces gens-là vont louer », indique-t-il.

À la Ville de Longueuil, on applaudit l’ajout de logements. « Nous connaissons présentement un déficit important d’unités d’habitation sur notre territoire, c’est pourquoi la construction de 357 nouveaux logements arrive à point pour répondre aux besoins de la population en croissance », dit la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dans un communiqué.

Une récession à l’horizon

De leur côté, les pessimistes souligneront le niveau élevé des loyers des logements neufs au moment où une récession menace à l’horizon.

Projet réalisé en collaboration avec le Fonds immobilier de la solidarité FTQ, Novia propose des studios, des 3½, 4½, 5 ½ et 6½ et des maisons en rangée de deux niveaux.

Les loyers mensuels commencent à 1175 $ par mois pour un studio ; 1270 $ pour un appartement d’une chambre ; 1540 $ pour l’appartement de deux chambres le moins cher et 2000 $ pour la maison en rangée.

Construits par Pomerleau, les logements comprendront un balcon privé, un espace bureau et une liste d’espaces communs : terrasses sur les toits, salle d’entraînement, piscine intérieure, salon communautaire, espaces de travail collaboratif, cuisine collaborative, potager commun et service de voitures en libre-service.

Rappelons que le projet comporte des bureaux où s’installera la société de production Groupe KO, des vedettes Véronique Cloutier et Louis Morissette.

Le terrain sur lequel s’élève Novia a été acheté par LSR Gesdev en avril 2019. Il était occupé précédemment par le salon mortuaire Urgel Bourgie.