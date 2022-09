Cette modération du marché pour la période de septembre à décembre survient dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, d’inflation record et d’incertitudes mondiales et économiques plus large, a précisé le réseau de courtiers et d’agents immobiliers dans son document.

(Toronto) Le prix de vente national moyen des maisons au Canada chutera de 2,2 % au cours des derniers mois de l’année, prévoit la société immobilière Re/Max Canada dans un nouveau rapport.

La Presse Canadienne

Les taux hypothécaires ont fortement augmenté cette année, faisant grimper le coût d’emprunt pour les acheteurs potentiels.

Le président de Re/Max Canada, Christopher Alexander, a affirmé que de nombreux marchés connaissaient une baisse des ventes en raison des récentes hausses des taux d’intérêt, offrant un répit par rapport à la demande sans précédent et aux augmentations de prix insoutenables au Canada jusqu’en 2021 et au début de 2022.

Cependant, M. Alexander croit que l’accalmie actuelle du marché n’est que temporaire et d’ici à ce que l’offre de logements augmente, ces cycles d’expansion et de repli seront probablement récurrents.

L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) a elle aussi réduit, plus tôt en septembre, ses prévisions de ventes et maisons et ses attentes de croissance des prix pour l’année en cours.