Trois sièges sociaux de sociétés montréalaises verront leur taille se réduire considérablement prochainement.

Il s’agit du Canadien National, de SNC-Lavalin et de la Banque Laurentienne. En revanche, Saputo déménage une partie de sa direction, actuellement logée dans l’arrondissement de Saint-Léonard, au 1000 De La Gauchetière, au centre-ville de Montréal.

Au 455, boulevard René-Lévesque Ouest (Place Félix-Martin), SNC-Lavalin remet sur le marché 18 000 m⁠2 (193 200 pi⁠2), une superficie suffisante pour loger plus de 650 travailleurs. Selon le dépliant publicitaire de l’agence JLL, l’entreprise libère au moins huit étages : cinq étages sont libres aujourd’hui et trois autres le seront en 2023. Les locaux mis sur le marché viennent avec le mobilier de bureau inclus.

« Avec la nouvelle réalité du travail hybride et les conditions de travail flexibles offertes aux employés (2 ou 3 jours par semaine à la maison selon le type d’emploi), nous passons en mode agile – espace non assigné, explique dans un courriel Harold Fortin, directeur principal, communications externes mondiales, de SNC-Lavalin. La firme procède à la rénovation de ses bureaux et à la construction d’espaces collaboratifs, notamment le Lava Lab Montréal. Les nombreuses salles de conférence munies d’outils technologiques, une nouvelle cafétéria et un marché libre-service. Notre objectif est de créer un milieu moderne et convivial pour les employés. »

SNC a vendu son siège à la société immobilière GWL en juin 2017.

Autre poids lourd du monde des affaires, le transporteur ferroviaire Canadien National a mis en sous-location 13 185 m⁠2, ou 142 000 pi⁠2, répartis sur six étages, au 935, rue De La Gauchetière Ouest. L’immeuble appartient à la société Cominar, qui a été privatisée en mars 2022.

« Nous disposions d’espaces disponibles et nous avons choisi de les louer. Nous sommes fiers d’avoir notre siège social et notre centre décisionnel à Montréal. Nous ne comptons pas changer cet aspect de notre entreprise », a fait savoir par écrit Jonathan Abecassis, porte-parole.

Finalement, la Banque Laurentienne a choisi de réduire son empreinte immobilière de 50 %. « On a adopté un mode de travail qui est d’abord à la maison. On n’oblige plus la présence au bureau de façon quotidienne », indique Merick Seguin, responsable des relations avec les médias pour l’institution financière. Celle-ci a offert en sous-location sept étages de son siège social, situé au 1360, boulevard René-Lévesque Ouest. La superficie en jeu s’élève à 10 800 m⁠2, ou 116 000 pi⁠2.

Elle a aussi réduit de façon équivalente la superficie de ses bureaux torontois. Dans la Ville Reine, la Banque Laurentienne a toutefois rapidement trouvé preneur pour ses bureaux.

« Ce ne sont pas nécessairement de bonnes nouvelles », reconnaît Jean Laurin, président-directeur général d’Avison Young à Montréal.

Selon lui, le marché des bureaux a poursuivi sur sa tangente négative au deuxième trimestre de 2022. Et les mauvaises nouvelles pourraient se poursuivre encore de 6 à 12 mois.

« Il y a beaucoup d’entreprises qui sont à revoir leur stratégie d’occupation », dit-il.

Le taux global de disponibilité des bureaux atteint 17,2 % dans la région montréalaise, ce qui est historiquement élevé. À titre de comparaison, c’est l’équivalent de 18 tours de la taille du 1000 De La Gauchetière qui est actuellement disponible sur le marché.

Saputo déménage au centre-ville

Dans ce lot de mauvaises nouvelles pour le centre-ville, une éclaircie : le fromager Saputo, l’un des grands transformateurs laitiers de la planète, va déménager une partie de son siège social au 1000 De La Gauchetière. L’industriel a signé un bail pour des bureaux de 4000 m⁠2, ou 43 000 pi⁠2.

La famille Saputo, en compagnie de ses partenaires Mach et Petra-Borsa, a acquis le gratte-ciel en 2021. La société cotée n’a pas immédiatement donné suite à notre appel.