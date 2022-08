Questions sur l’évaluation municipale et les taxes foncières

La valeur des propriétés résidentielles inscrites au rôle municipal d’évaluation de l’agglomération de Montréal va faire un bond de 30 % à 40 % en moyenne avec le prochain rôle en vigueur en 2023, indiquait La Presse jeudi. Des lecteurs se sont inquiétés de l’alourdissement éventuel de leur fardeau fiscal. La Presse répond à leurs interrogations.

André Dubuc La Presse

Pourquoi la valeur de ma maison augmenterait-elle de 40 %, si je n’ai pas fait de travaux ?

Le rôle municipal est censé refléter la valeur marchande des propriétés à la date de référence. Dans le cas du prochain rôle 2023-2024-2025, la date de référence est le 1er juillet 2021. Quand on parle d’une hausse de 30 à 40 % pour les propriétés résidentielles de cinq logements et moins, il s’agit d’une valeur moyenne à la grandeur de l’île. La hausse exacte de la valeur de chacune des propriétés ne sera connue que le 14 septembre prochain lors du dépôt du rôle. À cette date, un propriétaire pourra connaître la hausse précise s’appliquant à sa maison ou son condo en consultant le site internet de la Ville de Montréal.

Si ma maison vaut plus cher, est-ce que ça veut dire que je peux la vendre plus cher ? Inversement, si je suis un acheteur, dois-je me faire à l’idée que je vais devoir payer plus cher ?

Préparé par le service d’évaluation de la ville, le rôle d’évaluation est une évaluation de masse qui donne un portrait de la valeur marchande des propriétés à une date précise, soit le 1er juillet 2021. Or, il s’en est passé des choses depuis juillet 2021. La surchauffe du marché marquée par de nombreuses surenchères a fait culminer le prix des maisons en mars et avril 2021. Depuis, la remontée des taux hypothécaires a fait reculer les prix. Le prix médian d’une maison sur l’île de Montréal était de 707 500 $ en juillet dernier ; en avril 2022, c’était 772 000 $ et en juillet 2021, le prix médian s’élevait à 700 000 $. Bref, vous allez acheter ou vendre une propriété en fonction de sa valeur marchande du moment. Ce prix ne sera sans doute pas identique à la valeur de la propriété inscrite au rôle municipal.

Si la valeur de ma maison augmente, ça veut dire que je vais payer plus de taxes ?

Pas nécessairement. L’évaluation est une chose, l’avis d’imposition en est une autre. Le rôle permet d’établir l’assiette foncière d’une municipalité, sa capacité de prélever des revenus en imposant les propriétés. Le taux de taxation ne dépend pas du rôle d’évaluation, mais plutôt du budget de la Ville voté à l’automne par les conseillers municipaux. À ce propos, ces dernières années, l’administration de Valérie Plante a augmenté ses revenus, donc les taxes foncières, dans le même ordre de grandeur que l’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), autour de 2 %. Cette année, l’IPC a dépassé les 8 % en juin en glissement annuel. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a exhorté la Ville à prendre l’engagement de ne pas hausser les taxes de plus de 3 % en 2023. La Ville de Montréal doit lancer un forum cet automne afin de trouver des solutions pour diversifier ses sources de revenus, qui dépendent à plus de 60 % des taxes foncières.

Êtes-vous en train de me dire que même si la valeur municipale de ma maison va augmenter de 45 % avec le nouveau rôle, je ne paierai pas plus de taxe ? Je ne vous crois pas.

Logiquement, une hausse moyenne des valeurs des propriétés d’une ville de 35 %, par exemple, sera compensée par une baisse du taux de taxation du même ordre pour maintenir à peu près constants les revenus de taxation de cette même ville. Toutefois, la maison qui connaît une hausse de valeur supérieure à cette moyenne de 35 % verra son fardeau fiscal s’alourdir. En revanche, le propriétaire qui voit sa maison s’apprécier d’un pourcentage plus faible que la moyenne de l’agglomération profitera d’un allègement de son fardeau fiscal. Donc dans le cas qui vous occupe, si votre maison augmente de 45 % et que le reste des maisons monte de 35 %, vous allez en effet payer plus de taxes que vos voisins. Désolé !