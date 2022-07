Moins de deux ans après avoir exposé à La Presse son projet de campus d’intelligence artificielle (IA), le promoteur montréalais Canderel s’est départi de deux de ses trois immeubles dans le quartier Mile-Ex dans les derniers mois.

André Dubuc La Presse

Canderel a vendu le 6600, Saint-Urbain pour 26,5 millions à un investisseur privé le 28 juin.

Canderel était devenu propriétaire de l’actif en août 2020. Il avait payé 18 millions pour acquérir le bâtiment de 5 étages et de 14 600 m2 (157 000 pi2) construit en 1965. L’édifice est le voisin du complexe O Mile-Ex, qui loge une grande concentration de chercheurs en IA avec l’Institut québécois de l’intelligence artificielle (MILA) et l’Institut de valorisation des données (IVADO).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Achat d’un immeuble dans le Mile-EX par Canderel. On rencontre le président de Canderel Brett Miller.

Le maître des lieux avait entrepris au 6600, rue Saint-Urbain des travaux de rénovation d’au-delà de 10 millions : façade, hall d’entrée, corridors, toilettes, ascenseurs et systèmes mécaniques. Il avait aussi fait aménager des bureaux clés en main appelés Pronto offerts selon des termes de 3, 6 ou 12 mois.

Dans un entretien, son président Brett Miller se défend d’avoir changé d’idée concernant le quartier.

« On a mis l’actif sur la bonne route, dit-il. On a terminé les rénovations dont on avait discuté ensemble. On a eu une bonne réussite avec les bureaux Pronto tout inclus. On a réussi à avoir de bons taux de location dans cet immeuble. »

On a reçu une offre non sollicitée qui était financièrement intéressante. Brett Miller, président de Canderel

Il a été impossible de joindre l’acheteur pour obtenir sa version de la transaction.

Deuxième cession en 2022

Le 6600, rue Saint-Urbain constituait le troisième actif de Canderel dans le quartier, avec le 6795, rue Marconi et le 155, rue Beaubien Ouest.

En décembre 2020, M. Miller avait expliqué à La Presse la stratégie de Canderel de vouloir accompagner ses locataires pas à pas, au rythme de leur croissance : du stade de démarrage, au 6600, rue Saint-Urbain, jusqu’au statut de grande entreprise pour celles optant pour le 6795, rue Marconi, là où se trouve l’équipe IA de Microsoft.

Or, Canderel s’est également départi du 6795, rue Marconi pour 51 millions en mars dernier. Il en était propriétaire depuis mars 2018 en partenariat avec la société Claridge de la famille de Stephen Bronfman. L’immeuble payé 4,55 millions, qui a depuis été agrandi à 100 000 pi2 et rénové de fond en comble, accueille l’équipe IA de Microsoft sur 32 000 pi2 et les travailleurs de l’IVADO Labs. L’acquéreur est Netease Games, un concepteur de jeux vidéo d’origine chinoise, qui occupe 30 000 pi2.

« On avait presque 30 000 pi2 [2800 m2] à louer. On était en discussion avec un locataire potentiel et le locataire a décidé d’acheter l’immeuble au lieu de louer les espaces. »

En juillet 2019, la société fondée par Jonathan Weiner avait racheté, également d’Olymbec, pour 13,85 millions le 155, rue Beaubien Ouest, où Canderel a le projet d’aménager jusqu’à 500 000 pi2 de bureaux. La société en est toujours propriétaire.