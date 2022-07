La filiale immobilière de la Caisse de dépôt vend 50 % de la propriété Laurier Québec à un investisseur local, a annoncé Ivanhoé Cambridge ce matin par voie de communiqué.

André Dubuc La Presse

L’acquéreur est le groupe Douville, Moffet & Associés (DMA), de Québec, présidé par Pierre Moffet.

Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés.

Appartenant à Ivanhoé Cambridge depuis 2000, Laurier Québec est l’un des plus importants centres commerciaux de la région de la Capitale-Nationale en compagnie de Place Ste-Foy et des Galeries de la Capitale.

La propriété du boulevard Laurier, dans le secteur Sainte-Foy, se compose d’un centre commercial de 102 000 mètres carrés (1,1 million de pieds carrés) et de deux édifices de bureaux : Édifice Champlain et Tour Frontenac, d’une superficie totale de 18 600 mètres carrés (environ 200 000 pieds carrés).

« Des projets visant à tirer profit du potentiel de densification du site et le développement de la propriété sont en cours et feront l’objet d’annonces communes dans les prochains mois. Ivanhoé Cambridge et DMA sont, ensemble, investis pour avoir un impact positif à Québec », font savoir les deux entités.

Les deux parties se présentent comme étant des partenaires de longue date dans d’autres projets de la région de Québec et d’Ottawa.

La transaction survient au moment où Ivanhoé Cambridge continue de réduire son exposition au secteur des centres commerciaux et des bureaux. Depuis l’automne 2021, elle a d’ailleurs confié la gestion de ses centres encore en portefeuille à la société américaine JLL.

Dans ce cas spécifique, Laurier Québec restera géré au quotidien par JLL, mais la gestion stratégique de l’actif sera prise en charge par DMA.

Méconnu à Montréal, DMA est un propriétaire-gestionnaire surtout actif dans le secteur résidentiel dans la région de Québec. Il dit détenir des éléments d’actif, en totalité, en partie ou en développement, de l’ordre de 1,125 milliard.

De son côté, Ivanhoé est un mastodonte ayant des participations directes ou indirectes dans 1200 immeubles. La valeur de son portefeuille s’élève à 69 milliards.