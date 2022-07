Suspendu pendant une bonne partie de la journée de lundi, le registre foncier en ligne est de nouveau fonctionnel au soulagement de tous ceux qui prennent possession de leur maison ces jours-ci.

André Dubuc La Presse

«Un bris du réseau d’aqueduc de la ville de Québec a endommagé le réseau de fibre optique desservant les systèmes de communication internet du ministère l’Énergie et des Ressources naturelles, précise Emmanuelle Ducharme, attachée de presse du ministre Jonatan Julien. En aucun cas l’intégrité et la confidentialité du Registre foncier ne sont affectées. Le registre a été de nouveau rendu accessible en fin de journée lundi. »

Le service avait été interrompu une bonne partie de la journée lundi, causant des embêtements aux propriétaires de maisons qui prennent possession de leur logement. Ils sont nombreux dans cette situation début juillet, haute saison des déménagements.

Le registre foncier sert notamment aux notaires pour publier les actes de vente et les actes hypothécaires touchant tous les immeubles au Québec. Ces documents sont consultés quotidiennement par les prêteurs financiers, les courtiers immobiliers et hypothécaires, les entreprises de données immobilières et le public.

Lors d'une panne, aucune transaction immobilière ne peut ainsi être publiée, ni aucun prêt. Aucun notaire ne peut faire de déboursés avant de pouvoir publier la transaction au registre. Du côté des courtiers immobiliers, ils ne peuvent accepter de nouveaux mandats tant qu’ils ne peuvent s’assurer que le client est bien le propriétaire de l’immeuble à vendre.

Ce n’est pas la première fois que le service connaît des avaries en 2022. Le registre en ligne avait été suspendu pendant 48 heures les 6 et 7 mars dernier à la suite de travaux de maintenance.