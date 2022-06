World Trade Center

Silverstein Properties ouvre un centre de R et D à Montréal

Silverstein Properties, la firme derrière le redéploiement du World Trade Center de New York, prévoit d’ouvrir un nouveau centre de recherche et développement (R et D) de 30 personnes au centre-ville de Montréal, dans le but de transformer son application de gestion des locataires en une plateforme complète de services.