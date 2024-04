La TD espère en dire plus bientôt sur l’enquête sur les mesures anti-blanchiment

(Toronto) Le chef de la direction de la Banque TD, Bharat Masrani, espère pouvoir en dire plus dans un avenir rapproché concernant l’enquête sur les mesures anti-blanchiment d’argent de la banque.

La Presse Canadienne

M. Masrani a tenu ces propos alors qu’il rencontrait les actionnaires jeudi lors de l’assemblée générale annuelle, la première depuis l’échec du rachat de la banque First Horizon pour 13,4 milliards et l’annonce par la TD qu’elle s’attend à faire face à des sanctions liées à une enquête des régulateurs américains.

M. Masrani a déclaré que malheureusement, le programme de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque n’était pas là où il aurait dû être et que la banque travaillait dur pour remédier à ces lacunes.

Il a dit qu’il comprenait que les actionnaires souhaitent en savoir plus sur l’enquête, à laquelle participe le département américain de la Justice, mais qu’en raison des exigences de confidentialité, il ne peut pas fournir plus de détails ni spéculer sur le calendrier des mises à jour.

M. Masrani a souligné que la TD a toujours une présence et un potentiel importants aux États-Unis, même sans l’acquisition, y compris plus de points de vente au détail qu’au Canada et qu’elle se classe parmi les trois premières banques dans les marchés où elle opère dans le pays.

Les questions climatiques ont reçu le plus grand soutien parmi les résolutions des actionnaires, y compris près de 29 % en faveur d’une proposition visant à ce que la TD fournisse plus de détails sur ses plans de transition, et 18 % en faveur d’un vote consultatif sur les politiques environnementales.