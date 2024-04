Le fabricant québécois de petites éoliennes Eocycle vient de faire le plein d’énergie pour poursuivre son expansion aux États-Unis et en Europe.

Le Fonds de solidarité FTQ et Exportation et développement Canada investissent 10 millions chacun tandis qu’Investissement Québec lui accorde un prêt de 5 millions. Avec ces 25 millions, Eocycle pense être en mesure d’accélérer ses livraisons et de plus que doubler ses revenus l’année prochaine. L’effectif de l’entreprise devrait aussi augmenter dans la même proportion.

Les éoliennes de petite taille d’Eocycle fournissent de l’énergie à leurs utilisateurs et peuvent être connectées au réseau électrique pour revendre les surplus. Ce type d’éolienne est particulièrement populaire en Europe, où l’espace est restreint et dans les régions rurales. Aux États-Unis, l’entreprise entend profiter de l’aide offerte à la production d’énergie renouvelable par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA).

Eocycle offre une solution complète à ses clients, des études de faisabilité d’un projet jusqu’au financement et à l’entretien des éoliennes. Le marché auquel s’est attaquée l’entreprise fondée en 2001 est estimé à 200 milliards US, selon le président et chef de la direction d’Eocycle Technologies, Richard Legault.