Le fondateur de RE/MAX n’est plus

Le président et fondateur de l’agence immobilière RE/MAX, Pierre Titley, s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi. Son départ représente une « immense perte » pour toute l’industrie, a fait valoir l’organisation en lui rendant hommage.

M. Titley est mort « soudainement », selon un communiqué publié par l’entreprise, qui n’a pas donné plus de détails sur la cause ou la nature du décès. « Sa passion entrepreneuriale et son humanisme profond continuent d’être une source d’inspiration pour nous tous », a illustré le vice-président exécutif chez RE/MAX Québec, Sylvain Dansereau, dans un communiqué.

Au passage, il a fait valoir que le décès de M. Titley « est une immense perte pour le réseau RE/MAX, pour l’industrie immobilière québécoise et pour les nombreuses causes qu’il a soutenues tout au long de sa vie ».

Outre sa vision des affaires, le défunt est en effet à l’origine de l’association entre RE/MAX et Opération Enfant Soleil depuis le tout premier téléthon en 1987.

Plus de 29 millions de dollars ont été ainsi amassés pour aider la cause des enfants malades et financer le développement des programmes de pédiatrie au Québec.

RE/MAX a aussi rappelé lundi que depuis 1981 – année où il a créé son entreprise – M. Titley a été » le moteur d’une expansion fulgurante dans le secteur immobilier québécois ». « Sous sa direction, RE/MAX est devenu un leader incontesté de l’industrie immobilière, représentant aujourd’hui plus de 30 % des courtiers immobiliers et détenant 44 % des parts de marché au Québec », a-t-on fait valoir.