Costco vend désormais des lingots d’or 24 carats de une once sur le web.

Outre les hot-dogs géants, les gallons de mayonnaise et les paquets de chaussettes, Costco vend des lingots d’or depuis le mois d’octobre. Aujourd’hui, les analystes du commerce de détail affirment que Costco vend pour 200 millions de dollars d’or et d’argent chaque mois, selon une analyse de Wells Fargo.

Rebecca Carballo The New York Times

Des forums en ligne et des fils de discussion sur Reddit ont vu le jour, où les clients se donnent mutuellement des conseils sur la manière d’acheter les lingots avant qu’ils ne soient épuisés.

« J’ai reçu quelques appels de personnes ayant vu en ligne que nous vendions des lingots d’or de une once, mais lorsque nous les chargeons sur le site, ils disparaissent généralement en quelques heures », a déclaré Richard Galanti, vice-président exécutif et directeur financier, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en septembre.

Costco vend désormais des lingots d’or 24 carats de une once sur le web. Ces lingots ne peuvent être achetés que par les membres, et leur prix varie en fonction des cours du marché. Jeudi, les barres n’étaient plus offertes en ligne pour les membres, mais le Wall Street Journal a rapporté que des acheteurs les avaient achetées environ 2000 $ US pièce en décembre.

Costco vend également des pièces d’argent, annoncées comme étant de l’argent pur à 99,9 %, depuis janvier, selon un rapport d’analyste de Wells Fargo.

Le refuge en période trouble

Le métal précieux a établi une série de records en atteignant 2350 $ US l’once, soit une hausse d’environ 300 $ US depuis le début du mois de mars.

L’achat d’or devient plus courant en période de turbulences économiques. Bien que les perspectives économiques américaines se soient améliorées et que l’inflation ait ralenti, elle reste supérieure aux objectifs de la Réserve fédérale (Fed), a déclaré Sadiq S. Adatia, directeur des investissements de BMO Global Asset Management. Mercredi, un taux d’inflation clé s’est révélé plus élevé que prévu.

Les investisseurs ont déclaré qu’ils étaient perplexes quant à cette reprise.

Les préoccupations géopolitiques pourraient également être un facteur d’intérêt croissant pour l’or, a déclaré M. Adatia. L’intérêt pour l’or s’est accru depuis l’effondrement de la monnaie ukrainienne après l’invasion de la Russie.

Pour ceux qui cherchent à acheter de l’or pour la première fois, Costco est un choix familier et facile, selon M. Adatia.

« Ils rendent les choses pratiques, a-t-il déclaré. Les gens peuvent se rendre physiquement chez Costco et passer prendre l’or et c’est tout, au lieu d’ouvrir un compte et d’acheter des actions. »

Quel profit Costco en tire-t-il ?

Probablement pas beaucoup.

Compte tenu de ses prix et de ses frais d’expédition, il s’agit probablement d’une activité « très peu rentable, au mieux », ont écrit les analystes de Wells Fargo dans une note adressée à leurs clients mardi.

La société a vendu pour plus de 100 millions de dollars américains d’or au cours de son premier trimestre, soit la période de trois mois se terminant le 30 septembre de l’année dernière, a déclaré M. Galanti lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en décembre. Cependant, ces ventes ont probablement augmenté depuis lors et pourraient maintenant atteindre de 100 à 200 millions US par mois, ce qui pourrait augmenter ses chiffres de vente de 1 %.

« La raison pour laquelle nous avons examiné cette question est qu’elle contribue de plus en plus aux ventes de l’entreprise », a déclaré Edward Kelly, directeur général de la recherche sur les actions chez Wells Fargo. « Ce n’est pas que 100 ou 200 millions US par mois représentent beaucoup pour Costco, mais il s’agit d’une nouvelle activité qui n’existait pas l’année dernière. »

Au cours du trimestre qui s’est achevé le 31 décembre, les ventes en ligne de Costco ont augmenté de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente, en partie grâce à la demande de métaux précieux, a déclaré M. Galanti aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en mars.

Des investissements qui peuvent être volatils

La Commodity Futures Trading Commission a appelé à la prudence lors de l’achat d’or, car les métaux précieux peuvent être très volatils.

« Comme pour les autres matières premières, les prix des métaux précieux augmentent en fonction de la demande, de sorte que lorsque l’anxiété ou l’instabilité économique est forte, les personnes qui tirent généralement profit des métaux précieux sont les vendeurs », a écrit l’agence dans un communiqué.

Selon Larry Tentarelli, stratège technique en chef du Blue Chip Daily Trend Report, la Commission a probablement lancé cet avertissement pour signaler qu’il ne s’agit pas d’un investissement garanti. Il recommande aux particuliers d’investir 3 à 5 % de leurs actifs dans l’or.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

