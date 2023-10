Le détaillant Costco se surprend de la popularité des plaquettes d’or qu’il met occasionnellement en vente sur son site internet transactionnel.

« Lorsque nous les chargeons sur le site, elles disparaissent généralement au bout de quelques heures », a déclaré le directeur financier de Costco, Richard Galanti, dans une téléconférence avec les analystes financiers. En fait, les ventes de métaux précieux constituent une exception parmi les produits coûteux dont les ventes ont généralement faibli lors du dernier trimestre.

L’information a largement été reprise par les médias financiers jeudi.

En réaction à cette forte demande, Costco limite les achats à deux plaquettes d’une once d’or pur par membre.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE WEB COSTCO.CA Vendredi, le prix de vente d’une barre d’or se situait à 2670 $ l’once, plus 25 $ pour les frais de livraison par Postes Canada.

Walmart est un autre détaillant qui offre à sa clientèle d’acheter des onces d’or en ligne. Dans ce dernier cas, la vente se fait par l’intermédiaire d’un tiers, a-t-on pu constater à l’essai.

La popularité de l’or chez les membres de Costco se vit-elle ailleurs ? Selon le propriétaire de Monnaie Collection Royale, de Shawinigan, André Goulet, la demande pour l’or physique reste forte depuis la pandémie, mais sans connaître une augmentation notable dans la dernière année.

M. Goulet est un revendeur autorisé par la Monnaie royale canadienne. Il vend uniquement des produits d’investissement de la société de la Couronne, dont les fameuses feuilles d’érable en or pur à 99,99 %.

Par ailleurs, il ne s’inquiète pas du tout de la concurrence de Costco. « Essayez de trouver une once d’or sur le site de Costco, bonne chance ! », lance-t-il.

Faiblesse du prix et diversification

Le prix de l’or a reculé depuis la fin d’août devant la remontée des taux obligataires de long terme aux États-Unis et la force du billet vert. Un taux obligataire de 5 ans plus élevé a pour effet d’augmenter le coût d’opportunité de détention de l’or puisque celui-ci, comme chacun sait, ne génère pas de revenus. De plus, l’or se vendant en dollars américains, la hausse de cette devise fait reculer le prix de l’once. Elle se vendait 1850 $ US, vendredi après-midi.

Investir une petite partie de son avoir dans l’or est une façon reconnue de diversifier son portefeuille. Le métal précieux joue le rôle de police d’assurance patrimoine. Faiblement corrélé aux actions, l’or s’en tire souvent bien quand l’économie et les marchés financiers déraillent. À ce titre, le stratège François Trahan prévoit un recul des marchés des actions de 35 % d’ici 18 mois1.

Prenons 2022 en exemple. Les actions et les obligations ont livré des rendements négatifs, tandis que l’or s’est apprécié de 6,9 % en dollars canadiens. Depuis le 1er janvier 2023, son prix a continué d’avancer, de 1,5 %.

« Personnellement, je ne savais pas que Costco vendait des plaquettes d’or », dit candidement Hugo Bonenfant, gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins. Il est un des rares gestionnaires de portefeuille à recommander la détention de métaux précieux à ses clients, dans le respect de leur profil d’investisseur et de leur degré de tolérance au risque.

Il n’a pas senti plus d’intérêt pour la détention d’or ces derniers mois. « Il y a peu de gens encore qui sont intéressés par les métaux précieux. Le marché des actions a quand même bien fait depuis le début de 2023. Ça amène généralement moins d’intérêt pour l’or », explique-t-il.

Les plus récents chiffres officiels de la Monnaie royale canadienne semblent corroborer ses propos. Le nombre d’onces d’or affiné a reculé de 18 % au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Pour le premier semestre de l’année, le recul est de 6 %.

Le vent pourrait toutefois bientôt tourner. Selon un sondage Gallup publié en mai dernier, plus du quart des investisseurs américains (26 %) pensaient que l’or constituait le meilleur investissement à long terme, le plus haut pourcentage obtenu à cette question depuis 2012. La popularité de l’or a même dépassé cette année celle des actions (qui reçoivent l’appui de 24 % des investisseurs) à ce chapitre, une première depuis 2013.

« L’or a tendance à devenir populaire quand le niveau de confiance dans l’immobilier et les actions sont en baisse. Cela se produit généralement en période de récession économique ou d’incertitude, comme cela s’est produit à l’époque de la Grande Récession, et cela se produit encore aujourd’hui », écrivait la firme de sondage dans son communiqué de presse de mai dernier.