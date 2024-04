(Toronto) Postmedia Network Canada, propriétaire de plusieurs journaux au pays, a enregistré une perte nette de 20,1 millions au cours de son dernier trimestre, comparativement à une perte de 20,8 millions un an plus tôt, ses revenus ayant chuté de 13 %.

La Presse Canadienne

L’éditeur du National Post et du Montreal Gazette, entre autres, affirme que la perte s’est élevée à 20 cents par action diluée pour le trimestre terminé le 29 février, comparativement à une perte de 21 cents par action diluée un an plus tôt.

Les revenus du deuxième trimestre de Postmedia ont totalisé 97,3 millions, en baisse par rapport aux 111,8 millions du même trimestre de l’an dernier.

Selon l’entreprise, ce recul est principalement dû à une baisse des revenus publicitaires à 43,2 millions, contre 54,5 millions il y a un an, tandis que les revenus de tirage ont chuté à 32,9 millions, contre 37,0 millions.

Les revenus pour le secteur des colis ont augmenté de 20,5 % à 14,2 millions, contre 11,8 millions au même trimestre de l’année dernière.

Le chef de la direction de Postmedia, Andrew MacLeod, affirme que l’entreprise reste concentrée sur la transformation de ses activités et sur la création d’un modèle de médias d’information durable pour l’avenir.