Pratiques anticoncurrentielles alléguées Meta demande à un juge américain de mettre fin à des poursuites

(Washington) Meta, maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, a demandé vendredi à un juge fédéral de mettre fin aux poursuites lancées par l’autorité américaine de la concurrence contre le groupe et qui pourraient forcer ce dernier à céder Instagram et WhatsApp.