Les adeptes du tapis roulant, des poids ou encore des cours de Zumba qui sont maintenant privés d’entraînement en raison de la fermeture de plusieurs succursales d’Énergie Cardio, placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, pourront être indemnisés.

« L’Office de la protection du consommateur avise les personnes abonnées à l’un ou l’autre des centres d’entraînement de la bannière Énergie Cardio qu’elles pourraient avoir droit à un remboursement pour les services dont elles ont été ou seront privées si leur centre a fermé ses portes », a annoncé l’OPC dans un communiqué publié jeudi.

Au début du mois de février, l’entreprise québécoise placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, avait annoncé la fermeture de deux de ces centres : l’un à Montréal et l’autre à Boucherville. Des raisons « budgétaires » et de « gestion de liquidités » avaient alors été invoquées pour justifier cette décision. Parmi les 21 centres qui étaient demeurés ouverts, six autres centres ont par la suite cessé leurs activités, notamment celui de Saint-Hyacinthe, Terrebonne et Charlesbourg.

« Il est important de noter que les personnes abonnées à un centre qui demeure ouvert ne peuvent pas présenter de demande d’indemnisation, puisqu’elles peuvent continuer à fréquenter leur gym, indique l’OPC. On compte actuellement une douzaine d’établissements appartenant à des franchisés d’Énergie Cardio dont les activités se poursuivent. »

Les abonnés qui veulent obtenir un remboursement doivent faire une demande auprès de l’OPC.