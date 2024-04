Spruce Point Capital Management critique WSP dans un rapport de 68 pages et soutient que la société « semble être confrontée à des difficultés financières plus importantes » que ce que suggèrent ses états financiers.

Le vendeur à découvert Spruce Point s’attaque à nouveau à un poids lourd du Québec inc. Cette fois-ci, c’est un champion montréalais du génie qui y passe : WSP Global. La firme new-yorkaise mise sur une baisse de 25 à 50 % de son titre, lui reprochant des difficultés avec ses acquisitions, masquées selon elle par une présentation « douteuse » des résultats.

Le titre de WSP est en baisse de plus de 5 % mercredi en marge de la publication du rapport.

Spruce Point a publié depuis 2021 des rapports sur trois autres entreprises montréalaises qu’il considérait surévalées : Lightspeed, Saputo et Nuvei.

Le vendeur à découvert affirme que WSP — ex-Genivar — a acquis 22 compagnies depuis 2020 pour un total de 4,3 milliards US (5,8 milliards CAN). Selon lui, ses chiffres « opaques » laissent croire que cette croissance provoque « des défis de croissance et un stress financier de plus en plus importants ».

Les plus récentes acquisitions apparaissent faibles et les marges en souffrent, mentionne le rapport. Les résultats ajustés de WSP sont hautement douteux et ignorent des coûts pour déployer sa stratégie d’acquisition. Extrait du rapport de Spruce Point

Spruce Point ajoute que « le grand roulement d’employés » et les difficultés de WSP à recruter compromettent les capacités de l’entreprise à digérer ces achats.

Allégations d’évasion fiscale en Inde

La firme new-yorkaise souligne aussi les allégations d’évasion fiscale auxquelles fait face l’entreprise en Inde. Elle souligne qu’un ancien employé « agit en lanceur d’alerte » dans ce pays, lui reprochant d’avoir évité des dizaines de millions de dollars en paiements » à l’impôt.

Spruce Point rappelle en outre aussi les graves problèmes d’éthique qu’a vécus Genivar au Québec, largement abordés lors de la commission Charbonneau sur la corruption dans la construction. Son ancien PDG, Pierre Shoiry, toujours vice-président du conseil d’administration, a été condamné par l’Ordre des ingénieurs du Québec à des amendes totalisant 75 000 $ en 2020 pour son rôle dans le système de partage des contrats publics au Québec.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Shoiry lors de son passage devant le conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec, en 2019

Shoiry avait plaidé coupable à des actes dérogatoires à l’exercice de la profession et renoncé à son titre d’ingénieur. WSP vient tout juste d’annoncer qu’il quittera l’entreprise le mois prochain.

« Boys club »

Spruce Point pense que les investisseurs ne devraient pas accorder leur confiance au conseil d’administration.

« WSP est devenue une entreprise tentaculaire globale qui touche 80 % de ses revenus hors Canada, mais son comité d’audit est composé exclusivement d’un boys (and girls) club de Montréal. » Selon le vendeur à découvert, la firme de génie devrait le réorganiser pour examiner ses conclusions.

Dans un courriel de la directrice des communications globales de l’entreprise Aline Vandermeer, la firme de génie dit « être au courant » de la sortie de Spruce Point. « Bien que notre équipe compte examiner ce rapport, WSP maintient les normes de gouvernance les plus élevées et nous prenons au sérieux nos obligations à cet égard. »

Au 31 décembre 2022, la Caisse de dépôt et placement du Québec détenait un placement de plus de 3,5 milliards de dollars dans WSP. La Presse n’a pas pu obtenir ses commentaires avant la publication de l’article.

Lisez le rapport de Spruce Point (en anglais)