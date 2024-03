(Montréal) L’entreprise montréalaise Nuvei a enregistré un bénéfice de 14,1 millions US au quatrième trimestre, en hausse par rapport aux 9,4 millions US générés un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’entreprise de technologies de paiement, qui publie ses résultats en dollars américains, a fait état mardi de revenus de 321,5 millions US pour le trimestre terminé le 31 décembre, en hausse par rapport à 220,3 millions US lors du même trimestre en 2022.

Le bénéfice par action dilué s’est élevé à huit cents, contre six cents un an plus tôt.

La société a déclaré une perte pour l’ensemble de l’exercice de 696 000 $ US, comparativement à un bénéfice de 62 millions US en 2022.

En 2023, les revenus ont atteint 1,2 milliard US, en hausse par rapport à 843,3 millions US en 2022.

Nuvei affirme adopter une approche prudente en 2024, mettant dans la balance son optimisme pour ses activités et les incertitudes macroéconomiques.