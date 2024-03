Endetté et dans le rouge, le Groupe Juste pour rire est acculé au pied du mur et se protège de ses créanciers. L’entreprise sabre 70 % de son effectif – 75 personnes – annule le festival Juste pour rire/Just for laugh et sept autres spectacles, obligeant plusieurs milliers de clients à se faire rembourser.

Les mauvaises nouvelles ont été annoncées aux employés mardi matin. Dans le cadre des procédures, qui doivent se dérouler en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l'entreprise espère trouver des investisseurs ou des acheteurs pour l’ensemble ou une partie de ses activités.

« La décision […] a été prise après un examen approfondi de toutes les options disponibles, en tenant compte de la situation financière très difficile de JPR, et considérant les changements importants survenus dans le secteur du divertissement au cours des dernières années », affirme la compagnie, dans une déclaration.

Selon nos informations, JPR traîne une dette d’environ 50 millions et ses pertes se sont chiffrées à environ 2 millions en 2023. Les coffres étaient à sec. Le groupe impute sa débâcle à la « période d’inflation » ayant suivi la pandémie – où ses activités se sont retrouvées sur « pause pendant deux ans » –, ce qui a fait considérablement augmenter ses dépenses.

De plus, le changement dans le secteur des médias s’est traduit par une baisse des budgets et « des plateformes de diffusion en continu ont rendu la production télévisuelle plus difficile ».

« Nous prévoyons maintenir les activités de JPR, bien que sous une forme réduite, tout au long du processus de restructuration », affirme le groupe.

Spectacles annulés en plus du festival Juste pour rire Waitress (les représentations au Théâtre St-Denis et la salle Albert-Rousseau)

Neev

Eve Côté

Jean-Sébastien Girard

Louis T

Mélanie Couture

Mesmer (représentations prévues pendant le festival)

L’entreprise dit espérer que le festival Juste pour rire, présenté pour la première fois en 1983, soit en mesure d’être présenté en 2025. Les membres de la haute direction, parmi lesquels ont retrouve Bruce Hills (président), Alain Boucher (chef de la direction financière), Marina Di Pancrazio (direction du contenu), Patrick Rozon (vice-président au contenu francophone) et Mélanie Grenier (ressources humaines) doivent, en principe, demeurer en poste.

Bon nombre de clients ayant acheté leurs billets avec une carte de crédit pourraient patienter avant de se faire rembourser. Ils devront soumettre une demande de rétrofacturation à leur émetteur de carte de crédit – un processus qui peut prendre un certain temps avant d’être finalisé.

Les personnes ayant acheté leurs billets directement auprès d’une salle de spectacle devront y retourner pour récupérer leur argent.

Groupe juste pour rire est majoritairement détenu (51 %) par le promoteur evenko – qui appartient au Groupe CH – et Bell Média. Les 49 % restants de la compagnie appartiennent à Creative Artists Agency, autrefois connue sous le nom de ICM Partners. Visé par des allégations d’inconduites sexuelles, le fondateur Gilbert Rozon avait vendu son entreprise à ICM Partners en 2018 pour environ 65 millions.