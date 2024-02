Les profits trimestriels de Nvidia surpassent grandement les attentes

(San Francisco) Le géant technologique américain Nvidia a conclu en grande forme une année record, avec 22 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 12,3 milliards de bénéfice net entre novembre et janvier, des résultats largement supérieurs à ses prévisions et aux attentes du marché.