(Dallas) American Airlines incite ses clients à acheter leurs billets directement auprès de la compagnie aérienne s’ils souhaitent gagner des points de fidélité, et augmente le coût des bagages enregistrés.

Associated Press

American Airlines a indiqué mardi que la plupart des clients devront acheter des billets directement auprès de la compagnie aérienne ou de ses transporteurs partenaires s’ils souhaitent gagner des points dans le cadre de son programme de fidélité « AAdvantage ».

Les voyageurs d’affaires ne seront pas affectés par le changement.

La compagnie aérienne annonce également que l’enregistrement d’un bagage passe de 30 $ US à 35 $ US en ligne et à 40 $ US s’il était acheté à l’aéroport. Les frais pour un deuxième bagage enregistré augmentent de 40 $ US à 45 $ US en ligne et à l’aéroport.

American Airlines dit avoir augmenté les frais de bagages pour la dernière fois en 2018.

Les changements affectent les vols réservés à partir de mardi pour des voyages aux États-Unis et vers des destinations internationales à proximité, notamment le Canada, le Mexique et les Caraïbes.

La compagnie aérienne autorise généralement ses clients à enregistrer au moins un bagage gratuitement s’ils sont inscrits au programme de fidélité d’American Airlines, achètent un billet en première classe ou utilisent une carte de crédit de marque américaine.