Énergie Cardio se place sous la protection de la Loi sur la faillite et ferme deux centres

Le réseau de salles d’entraînement Énergie Cardio a annoncé mercredi s’être placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et fermera deux de ses centres, à Montréal et Boucherville, « pour des raisons budgétaires et de gestion des liquidités ». L’entreprise licencie plusieurs employés à son siège social et dans ses sept centres en gestion corporative.