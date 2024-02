Le Mouvement Desjardins entend poursuivre l’atrophie de son réseau de guichets automatisés et de centres de services gérés par les caisses populaires, et qui sont considérés comme superflus avec la migration presque totale des transactions des membres clients vers les services numériques et sur les appareils portables.

Cette décision survient après la récente révision annuelle des plans d’affaires et des priorités de gestion parmi les 209 caisses populaires Desjardins au Québec et en Ontario, a-t-on indiqué mercredi à la direction du géant coopératif financier.

À terme, cette décision implique une autre réduction de l’ordre de 30 % d’ici trois ans du nombre de centres de services et de guichets automatisés au Québec et en Ontario.

Ainsi, le Mouvement Desjardins envisage la fermeture d’ici la fin de 2026 de 190 des 669 centres de services en exploitation parmi les caisses populaires au Québec et en Ontario.

Leur nombre est prévu aux environs de 480 dans trois ans, ce qui représenterait une réduction de presque la moitié par rapport au nombre de 851 centres de services qui avait été atteint en 2020.

Du côté des guichets automatisés, Desjardins envisage le retrait de 465 appareils d’ici trois ans. Le nombre total de 1559 guichets en fin d’année 2023 serait ainsi réduit aux environs de 1095 guichets encore en exploitation en fin d’année 2026.

Quant au moment et à la localisation de ces autres fermetures de centres de services et de guichets automatisés, on indique à la direction du Mouvement Desjardins que ces décisions sont administrées au cas par cas dans chacune des caisses populaires concernées.

Selon un porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotti, « c’est à la suite de l’analyse et des prévisions des besoins de leurs membres clients que les conseils d’administration des caisses décident de la continuité d’ouverture ou la fermeture de leurs centres de services et de leurs guichets automatiques ».

Selon les chiffres fournis par Desjardins, l’utilisation des centres de services ne représente plus que 1 % du volume total de transactions bancaires par les membres clients des caisses populaires. Quant aux guichets automatisés, leur usage compte maintenant pour seulement 3 % du volume de transactions.

Il y a deux mois, les caisses populaires avaient mis fin à la possibilité pour leurs membres clients d’utiliser un livret pour la mise à jour de leurs relevés de transactions bancaires.

Entre-temps, d’autres fermetures de centres de services ont été annoncées par des caisses populaires situées notamment en Mauricie, dans les Cantons-de-l’Est et au Lac-Saint-Jean.

Quant au nombre de caisses populaires, il se chiffrait à 209 en fin d’année 2023 au Québec et en Ontario. On estime chez Desjardins que ce nombre de caisses est relativement stabilisé après la vague de fusions et de regroupements durant les années 2010.

En 10 ans, le nombre de caisses populaires avait été réduit de moitié, passant de 451 caisses en 2010 à 219 caisses en 2020.