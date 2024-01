Quatrième trimestre Netflix dépasse les attentes avec 13 millions d’abonnés supplémentaires

(San Francisco) Netflix démarre 2024 en grande pompe après avoir gagné plus de 13 millions d’abonnés supplémentaires pendant la saison des fêtes, soit plus de 260 millions d’abonnés en tout dans son escarcelle, et un investissement ambitieux dans le sport en direct.