(New York) Le constructeur de véhicules électriques américain Tesla a annoncé mercredi des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, affectés notamment par une baisse du prix moyen de vente.

Agence France-Presse

Entre octobre et décembre, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 25,17 milliards de dollars (+3 % sur un an) et un bénéfice net de 7,93 milliards de dollars, gonflé par un avantage fiscal exceptionnel de 5,9 milliards.

À données comparables, le bénéfice net s’établit à 2,48 milliards de dollars (-39 % sur un an). Et, rapporté par action — référence pour les marchés —, il ressort à 71 cents.

C’est inférieur aux anticipations du consensus d’analystes de FactSet qui tablaient respectivement sur 2,69 milliards et 73 cents.

Le groupe a expliqué que son chiffre d’affaires et sa rentabilité avaient pâti d’un prix moyen inférieur, que la hausse du nombre de véhicules livrés n’a pas permis de compenser.

Tesla a en effet pratiqué plusieurs baisses tarifaires au fil de l’année aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Le constructeur a, par ailleurs, prévenu mercredi que le rythme de croissance des volumes pourrait être « notablement inférieur » pendant l’exercice en cours, par rapport à celui enregistré en 2023.

Il a annoncé le 3 janvier avoir livré dans le monde 484 507 véhicules électriques au quatrième trimestre de 2023, et 1,81 million sur l’ensemble de l’année (+38 % sur un an).

Si Tesla a conservé sa première place mondiale sur l’année, l’entreprise américaine a été doublée par le chinois BYD sur le dernier trimestre (526 409 véhicules électriques livrés entre octobre et décembre, et 1,57 million en 2023).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l’action Tesla cédait 2,61 %.